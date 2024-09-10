Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Иран оказался в достаточно сложной ситуации на протяжении последних нескольких месяцев.
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Почему Иран передал баллистические ракеты
Как отметил Галлямов, в течение последних нескольких месяцев в Иране произошло несколько интересных событий. Вполне вероятно, что у них зреет определенный внутренний разлом.
После смерти президента Ибрагима Раиси к власти пришел умеренный реформист Масуд Пезешкиан. Хотя стоит понимать, что высшую власть там имеет аятолла Али Хаменеи. Также Израиль убил прямо в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Ханию.
В Иране сейчас и внутренний кризис, и внешний из-за напряжения с Израилем. Там может отсутствовать стратегия оптимальных действий. Они не знают, что делать. Там даже говорили, что перенесут столицу из Тегерана на юг. У них с экономикой проблемы. Уже была информация, что ракеты они передали, в частности, в обмен на сельскохозяйственную продукцию,
– сказал Галлямов.
В такой ситуации решение с передачей баллистических ракет может быть вполне навеяно последствиями кризиса. Они ищут дополнительные точки опоры и поэтому согласились передать это оружие России. Но это лишь версия.
Обратите внимание! США планируют объявить новые санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России. Новые ограничения также могут ввести в Великобритании, Германии и Франции.
СМИ сообщали, что Иран, вероятнее всего, передал России баллистические ракеты Fath-360. Дальность полета – до 120 километров.