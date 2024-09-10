Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що Іран опинився у досить складній ситуації упродовж останніх кількох місяців.

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Чому Іран передав балістичні ракети

Як наголосив Галлямов, упродовж останніх кількох місяців в Ірані сталися кілька цікавих подій. Цілком ймовірно, що у них зріє певний внутрішній розлом.

Після смерті президента Ібрагіма Раїсі до влади прийшов помірний реформіст Масуд Пезешкіан. Хоча варто розуміти, що найвищу владу там має аятола Алі Хаменеї. Також Ізраїль вбив прямо в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію.

В Ірані зараз і внутрішня криза, і зовнішня через напругу з Ізраїлем. Там може бути відсутня стратегія оптимальних дій. Вони не знають, що робити. Там навіть говорили, що перенесуть столицю з Тегерана на південь. У них з економікою проблеми. Вже була інформація, що ракети вони передали, зокрема, в обмін на сільськогосподарську продукцію,

– сказав Галлямов.

В такій ситуації рішення з передачею балістичних ракет може бути цілком навіяне наслідками кризи. Вони шукають додаткові точки опори і тому погодилися передати цю зброю Росії. Але це лише версія.

Зверніть увагу! США планують оголосити нові санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії. Нові обмеження також можуть запровадити у Великій Британії, Німеччині та Франції.

ЗМІ повідомляли, що Іран, найімовірніше, передав Росії балістичні ракети Fath-360. Дальність польоту – до 120 кілометрів.