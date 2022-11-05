Об этом 24 каналу рассказал эксперт и редактор издания "Defence Express" Иван Киричевский. Он также отметил, что такие ракеты стоят дороже всего и если у россиян есть запас, чтобы производить крылатые ракеты для бомбардировщиков или кораблей, то с баллистическими – проблема.

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По словам Ивана Киричевского, сейчас оккупанты должны выбирать – скрутить десяток "Искандеров" в год, или приобрести хотя бы сотню более примитивных иранских баллистических ракет.

По принципу управления, иранские ракеты очень напоминают С-300, но относительно точности они больше напоминают Х-22. То есть, если эта ракета все же попадет – жертв будет много, но для начала эти ракеты должны долететь до цели,

– добавляет специалист.

По оптимистическим оценкам самих иранцев, круговая погрешность такой ракеты – 500 метров. Это примерно такое же отклонение, как и у советской Х-22.

Детальнее об угрозе от иранских баллистических ракет: смотрите видео

Но на практике, говорит Иван Киричевский, следует упомянуть эпизод, когда иранцы словно отомстили за убийство Сулеймани и выпустили по американской базе 15 ракет – 5 из них упали в пути и по факту, на базе было 5 взрывов. Следует еще учесть, что на этой базе не было систем Patriot.

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