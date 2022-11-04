Пока в разведке не подтвердили поступление ракет в Россию, однако они несут одну главную угрозу. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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По его словам, наиболее опасный момент, связанный с иранскими ракетами, это количество, которое могут передать России.

Сам по себе иранский дрон не несет много взрывчатки на борту. Однако из-за массовости запусков – это большая проблема. С ракетами ситуация другая,

– подчеркнул Ступак.

Насколько могут быть качественны эти ракеты

Также есть много опасений, что эти ракеты не могут сбить современные средства противовоздушной обороны. Однако если рассуждать рационально, это не так. Учитывая даже то, что эти ракеты создают те же люди, что и дроны. Ступак даже убежден, что их производит одно и то же государственное учреждение.

"Я более чем уверен, что иранские ракеты и Shahed-136 создают из тех же материалов. Иран не имеет возможности привозить специальные и отдельные элементы для изготовления этого оружия, поскольку страна находится под санкциями уже 30 лет", – считает специалист.

Любопытно! В одном из посаженных дронов Mohajer-6, как сообщили в украинской разведке, обнаружили австрийский двигатель. Удивительно, но там был и один украинский компонент.

Поэтому остающаяся главная угроза это количество ракет, которые могут приобрести россияне. Однако, как подчеркнул эксперт, войны побеждают не количество, а качество. Последнее – на нашей стороне.

Полностью стрим со Ступаком об иранских ракетах и безумных потерях россиян: смотрите видео

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