В результате российского обстрела есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Подробнее о последствиях баллистического удара и их ликвидации 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя КГВА Николай Поворозник.

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Ликвидация последствий продолжается

В результате вражеского обстрела погиб человек. Он был охранником или работником котельной в поврежденном офисном здании. Три человека пострадали, среди них – 9-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им помощь.

Важно! Воздушные силы ВСУ утром 12 февраля уничтожили шесть российских баллистических ракет "Искандер-М".

Падение обломков российских ракет зафиксировано в четырех районах города – Оболонском, Голосеевском, Подольском и Святошинском. Сейчас в одном из мест падения обломков спасатели продолжают ликвидировать пожар. На других локациях проводятся обследования для того, чтобы оказать помощь прежде всего жителям домов, которые повредило взрывной волной.

Сейчас работаем над тем, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Выбитые окна нужно как можно скорее закрыть пленкой и другими материалами для того, чтобы сохранить тепло в домах,

– отметил первый заместитель председателя КГВА.

Кроме того, в результате падения обломков ракет произошли возгорания на крышах жилых домов. Они были вовремя локализованы и ликвидированы. Также было повреждено офисное здание и произошло возгорание в промышленной зоне на складской территории.

Мы готовились и понимали, что такое может быть. Для нас это не является неожиданностью. Россияне, видимо, ждали морозов и холодов, чтобы кошмарить мирное население. Это чистый террор. Вы себе представьте на сегодня оставить без тепла хотя бы какую-то небольшую часть города, уже не говоря обо всем Киеве,

– сказал Поворозник.

По его словам, Киев готов к подобным атакам врага. Сейчас город полностью с электричеством, теплом, водой – все коммунальные услуги предоставляются. Транспорт работает по графику. К слову, кое-где в Оболонском районе Киева пропадал свет после обстрела.