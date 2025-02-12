Внаслідок російського обстрілу є жертви, постраждалі та руйнування. Детальніше про наслідки балістичного удару та їх ліквідацію 24 Каналу розповів перший заступник голови КМВА Микола Поворозник.

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Ліквідація наслідків триває

Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Він був охоронцем або працівником котельні в пошкодженій офісній будівлі. Троє людей постраждали, серед них – 9-річна дівчинка. Постраждалих ушпиталили, медики надають їм допомогу.

Важливо! Повітряні сили ЗСУ зранку 12 лютого знищили шість російських балістичних ракет "Іскандер-М".

Падіння уламків російських ракет зафіксоване в чотирьох районах міста – Оболонському, Голосіївському, Подільському та Святошинському. Наразі в одному з місць падіння уламків рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу. На інших локаціях проводяться обстеження для того, щоб надати допомогу насамперед мешканцям будинків, які пошкодило вибуховою хвилею.

Зараз працюємо над тим, щоб надати допомогу тим, хто її потребує. Вибиті вікна потрібно якомога швидше закрити плівкою та іншими матеріалами для того, щоб зберегти тепло в домівках,

– зазначив перший заступник голови КМВА.

Крім того, внаслідок падіння уламків ракет сталися загоряння на дахах житлових будинків. Їх було вчасно локалізовано й ліквідовано. Також була пошкоджена офісна будівля та сталося загоряння в промисловій зоні на складській території.

Ми готувалися і розуміли, що таке може бути. Для нас це не є несподіванкою. Росіяни, мабуть, чекали морозів та холодів, аби кошмарити мирне населення. Це чистий терор. Ви собі уявіть на сьогодні залишити без тепла хоча б якусь невеличку частину міста, вже не говорячи про весь Київ,

– мовив Поворозник.

З його слів, Київ готовий до подібних атак ворога. Наразі місто повністю з електрикою, теплом, водою – всі комунальні послуги надаються. Транспорт працює за графіком. До слова, подекуди в Оболонському районі Києва зникало світло після обстрілу.