Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Тимура Ткаченка, начальника Київської міської військової адміністрації.
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Росія атакувала Київ
За повідомленням Повітряних Сил сьогодні наші розрахунки ППО знищили 6 російських балістичних ракет Іскандер-М,
– зазначив Ткаченко.
Він наголосив, що це небезпечна зброя, яку непросто ліквідувати і навіть падіння уламків може спричинити серйозні руйнування.
Внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків, офісної будівлі і нежитлової інфраструктури у Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Печерському районах,
– зазначив глава КМВА.
Вказується, що станом на 10 годину ранку пожежі ліквідовано або локалізовано.
За його словами, надходили повідомлення про падіння уламків і завдану шкоду в Подільському, Соломʼянському районах, на окремих обʼєктах в Голосіївському районі. Інформація, на щастя, не підтвердилась.
Відомо, що на жаль, внаслідок атаки противника загинув киянин 1985 року народження. Вказується, що також 4 жителів столиці зазнали поранень. Серед них 9 річна дитина. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.