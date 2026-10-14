Партнеры не предупредили о первой атаке балистикой, но сообщили о следующих трех волнах, – Игнат

Во время ночной российской атаки 14 октября партнеры не предупредили Украину о первом применении баллистических ракет. Однако во время следующих трех волн ударов украинская сторона уже получала от них соответствующие уведомления.

Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат рассказал о ночной баллистической атаке

По его словам, первое сообщение Воздушные силы обнародовали около 22:40, отметив, что предупреждения от партнеров о баллистических ракетах не поступало.

Но уже в ходе следующих трех волн атаки поступали сообщения от партнеров о применении баллистических ракет,

– уточнил Игнат.

Напомним, в ночь на 14 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив 39 ракет и 128 беспилотников различных типов. Основными направлениями удара стали Киев, Киевская область и Харьковская область, а значительную часть ракетного вооружения враг направил по объектам энергетики.

Россияне одновременно проводили атаки с разных направлений и применяли различные средства воздушного нападения. В частности, враг использовал ракеты "Искандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" и "Оникс", а также ударные дроны Shahed и другие беспилотники.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы. По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская ПВО сбила или подавила 119 воздушных целей, среди которых четыре ракеты и 115 беспилотников.

Среди уничтоженных дронов было 59 реактивных, а в целом украинская ПВО нейтрализовала около 90% ударных БПЛА. В то же время были зафиксированы попадания ракет и ударных дронов в 22 местах, а падение обломков сбитых целей – еще в восьми. Часть российских ракет не достигла целей, однако по состоянию на утро в воздушном пространстве Украины все еще находились ударные беспилотники.