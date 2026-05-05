Баллистика и более 150 дронов: как силы ПВО отразили очередную российскую атаку

Вражеские войска в ночь на 5 мая били по Украине баллистическими ракетами и дронами. Часть из воздушных целей удалось обезвредить силами ПВО.

Подробности отражения российских ударов рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Что запускали оккупанты по Украине?

Противник ночью 5 мая атаковал украинские города 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской, Воронежской и Брянской областей, а также 164 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" на севере, юге, востоке и в центре страны.

Вражеские беспилотники летели сразу с нескольких направлений:

Брянск;

Курск;

Шаталово;

Орел;

Приморско-Ахтарск;

Миллерово;

ТОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

Воздушное нападение традиционно отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, украинские защитники смогли обезвредить 1 баллистическую ракету и 149 вражеских дронов.

При этом попадания 8 ракет и 14 БПЛА произошли в 14 локациях. Также говорится о падении обломков еще в 10 локациях.

Две вражеские баллистические ракеты не достигли целей, информация уточняется,

– говорится в сообщении ВС.



Сбитые цели

Обратите внимание! Военные подчеркивают, что российская атака продолжается – в небе над Украиной находятся вражеские дроны. Призываем вас не пренебрегать правилами безопасности.

Россияне меняют тактику атак: что говорят эксперты?

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", в беседе с 24 каналом отметил, что Россия меняет подход к воздушным атакам: вместо одного типа ударов применяет комбинированные массированные налеты – баллистические и крылатые ракеты, а также различные виды дронов.

Цель таких действий – перегрузить украинскую ПВО и одновременно отрабатывать точечные удары. По словам Сергея Бескрестнова ("Флеша"), во время атаки на Киевскую область 2 мая россияне также использовали дроны-имитаторы "Пародия", которые ранее почти не фиксировались.

Они массово кружили над регионом и были направлены на отвлечение сил ПВО. Он добавил, что страна-агрессор постоянно тестирует новые тактики воздушных атак, в частности проверяет различные типы беспилотников.

Где фиксировали последствия обстрелов?

В Полтавской области произошла ракетно-дроновая атака, в результате которой были повреждены промышленные предприятия и железнодорожная инфраструктура. В результате удара погибли четыре человека, ещё 31 получил ранения, а более 3400 потребителей остались без газоснабжения.

Утром 5 мая российские беспилотники атаковали и Харьков – в Холодногорском и Основянском районах города зафиксированы разрушения и пострадавшие. Также удары затронули Киевскую область: в Броварском районе травмированы два человека, а в Вышгородском – возник пожар на промышленном объекте.

Под ударом оказалась и Черниговская область – в Городнянской общине вспыхнул пожар в частном доме: пострадали двое мужчин.