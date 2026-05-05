Баллистика и более 150 дронов: как силы ПВО отразили очередную российскую атаку
- Противник нанес удар по Украине 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 164 дронами с разных направлений.
- Большинство воздушных целей удалось сбить, однако в некоторых случаях произошли попадания.
Вражеские войска в ночь на 5 мая били по Украине баллистическими ракетами и дронами. Часть из воздушных целей удалось обезвредить силами ПВО.
Подробности отражения российских ударов рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Что запускали оккупанты по Украине?
Противник ночью 5 мая атаковал украинские города 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской, Воронежской и Брянской областей, а также 164 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" на севере, юге, востоке и в центре страны.
Вражеские беспилотники летели сразу с нескольких направлений:
- Брянск;
- Курск;
- Шаталово;
- Орел;
- Приморско-Ахтарск;
- Миллерово;
- ТОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
Воздушное нападение традиционно отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, украинские защитники смогли обезвредить 1 баллистическую ракету и 149 вражеских дронов.
При этом попадания 8 ракет и 14 БПЛА произошли в 14 локациях. Также говорится о падении обломков еще в 10 локациях.
Две вражеские баллистические ракеты не достигли целей, информация уточняется,
– говорится в сообщении ВС.
Обратите внимание! Военные подчеркивают, что российская атака продолжается – в небе над Украиной находятся вражеские дроны. Призываем вас не пренебрегать правилами безопасности.
Россияне меняют тактику атак: что говорят эксперты?
Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", в беседе с 24 каналом отметил, что Россия меняет подход к воздушным атакам: вместо одного типа ударов применяет комбинированные массированные налеты – баллистические и крылатые ракеты, а также различные виды дронов.
Цель таких действий – перегрузить украинскую ПВО и одновременно отрабатывать точечные удары. По словам Сергея Бескрестнова ("Флеша"), во время атаки на Киевскую область 2 мая россияне также использовали дроны-имитаторы "Пародия", которые ранее почти не фиксировались.
Они массово кружили над регионом и были направлены на отвлечение сил ПВО. Он добавил, что страна-агрессор постоянно тестирует новые тактики воздушных атак, в частности проверяет различные типы беспилотников.
Где фиксировали последствия обстрелов?
В Полтавской области произошла ракетно-дроновая атака, в результате которой были повреждены промышленные предприятия и железнодорожная инфраструктура. В результате удара погибли четыре человека, ещё 31 получил ранения, а более 3400 потребителей остались без газоснабжения.
Утром 5 мая российские беспилотники атаковали и Харьков – в Холодногорском и Основянском районах города зафиксированы разрушения и пострадавшие. Также удары затронули Киевскую область: в Броварском районе травмированы два человека, а в Вышгородском – возник пожар на промышленном объекте.
Под ударом оказалась и Черниговская область – в Городнянской общине вспыхнул пожар в частном доме: пострадали двое мужчин.