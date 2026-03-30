Баллистика и "Шахеды" попали на 7 локациях: как ПВО отбили российскую атаку

Россия в ночь на 30 марта атаковали Украину ракетой и "Шахедом". Большинство БпЛА было сбито, но, к сожалению, есть и попадания на 7 локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

Ночью летела баллистическая ракета "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Также 164 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Чауда, Гвардейское в Крыму. Около 90 из них – "Шахеды".

Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 8:30, украинская ПВО сбила/подавила 150 вражеских БпЛА.

К сожалению, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 7 локациях. Также было падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Обратите внимание! Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько российских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

