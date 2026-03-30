Баллистика и "Шахеды" попали на 7 локациях: как ПВО отбили российскую атаку
- Россия атаковала Украину ракетой и "Шахедом", нанеся удары на 7 локациях.
- Украинская ПВО сбила или подавила 150 вражеских БпЛА, но атака продолжается.
Россия в ночь на 30 марта атаковали Украину ракетой и "Шахедом". Большинство БпЛА было сбито, но, к сожалению, есть и попадания на 7 локациях.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Смотрите также Новая атака на Украину, снова взлетал МиГ-31К: где сейчас летят "Шахеды" и другие цели
Как отработала ПВО?
Ночью летела баллистическая ракета "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
Также 164 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Чауда, Гвардейское в Крыму. Около 90 из них – "Шахеды".
Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 8:30, украинская ПВО сбила/подавила 150 вражеских БпЛА.
К сожалению, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 7 локациях. Также было падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Обратите внимание! Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько российских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Ночная атака: что известно?
Вечером 29 марта взрывы раздавались в Чернигове. Россия ударила по объекту критической инфраструктуры на территории города. Область в течение всего предыдущего дня была под атакой вражеских дронов.
Вечером громко также было в Одессе. Сообщали о работе ПВО по вражеским беспилотникам.