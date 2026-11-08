Охота на "Искандеры": почему Украине крайне необходима собственная баллистика

Украинские военные поразили как минимум 2 пусковые установки российского ракетного комплекса "Искандер". Генерал-лейтенант Игорь Романенко пояснил, что для систематического уничтожения противника за считанные минуты необходима баллистика.

По словам эксперта в эфире 24 Канала, успешное поражение таких установок является важным результатом, ведь оккупанты обычно действуют очень быстро. Они пытаются выпустить 1 – 2 ракеты и мгновенно покинуть позицию, чтобы избежать ответного удара.

Почему дронов недостаточно

Современные разведывательно-ударные комплексы в значительной степени опираются на беспилотники, однако они имеют относительно низкую скорость полета. Из-за этого даже своевременное обнаружение вражеских машин не всегда гарантирует их уничтожение, ведь за время подлета дрона враг успевает изменить расположение.

Зато наличие баллистического вооружения способно принципиально переломить ситуацию, позволяя наносить удары по зафиксированным объектам буквально через считанные минуты после получения разведданных. Именно высокая скорость реакции способна сделать противодействие российским комплексам максимально результативным.

Наказание за коррупцию во время войны

Помимо военно-технических вызовов, генерал-лейтенант обратил внимание на необходимость введения жестких санкций за внутренние правонарушения.

За коррупционные действия приговоры должны исполняться непосредственно на линии соприкосновения: будь то строительство укреплений или с оружием в руках. Любые коррупционные действия, которые происходят у нас, – под залог их выпускают, что вообще недопустимо во время войны,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Игорь Романенко о поражении российских "Искандеров" и украинской баллистике: видео

Эксперт добавил, что гуманитарные подходы за годы полномасштабного вторжения не показали эффективности, поэтому государству нужны гораздо более строгие законодательные нормы и создание дисциплинарных подразделений.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные попали по вражеским "Искандерам", а также по зенитному комплексу "Панцирь-С1" в Брянской области России.