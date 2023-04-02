В воскресенье, 2 апреля, местные телеграм-каналы Одесщины сообщили о взрыве у дома, вероятно, 69-летней экс-судии Людмилы Бодашко, которая на момент инцидента находилась в жилье. Об этом информирует 24 Канал.

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Последствия взрыва

В прошлом Бодашко была главой Балтского районного суда. По предварительной информации, взрывное устройство бросили неизвестные прямо-таки под дверь имения.

Взрывной волной выбило окна, повредило фасад и дверь. Также от взрыва на земле образовалась воронка, сообщили телеграм-каналу источники в правоохранительных органах,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там говорится, что пока правоохранители выясняют все детали этого инцидента. В то же время определенные информационные ресурсы пишут, что из-за взрыва погибла собака.



Взрыв у дома экс-судьи в Балте / Фото из анонимных телеграм-каналов



Последствия взрыва в Балте возле дома бывшего местного судьи / Фото из соцсетей

Обратите внимание! Вероятно, правоохранители открыли производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о хулиганстве с грубым нарушением общественного порядка, особой дерзостью или исключительным цинизмом.

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