Польша начала получать газ через Baltic Pipe: проект 6 лет блокировали коммунисты

В Польше недавно, 27 сентября, открыли газопровод Baltic Pipе. Он станет новым каналом, по которому будут транспортировать норвежский газ в Европу.

Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и польский ученый Ришард Купидура. По его словам, это существенно усилит энергетическую независимость Польши и других стран Европы.

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Разговоры о диверсификации поставок энергоресурсов из России в Польше велись еще с далекого 1989 года, когда там состоялись первые демократические выборы. А сам проект начали в 2001 году.

Это очень актуальный проект. Он нам пригодился. С 27 сентября Baltic Pipe уже заработал. Так мы увеличиваем энергетическую безопасность Польши,

– отметил Купидура.

Baltic Pipe замораживали из-за коммунистов

Проект довольно долго реализовывали из-за сопротивления местных, как называет Купидура, посткоммунистов. В 2001 году после парламентских выборов они пришли к власти, после чего весь проект временно заморозили.

"Была приостановка на 6 лет. В 2001 году на основе парламентских выборов к власти пришли прекратившие этот проект посткоммунисты. Его возобновили только в 2007 году. И он продолжается по сей день", – подчеркнул Купидура.

Купидура о новом газопроводе Baltic Pipe: смотрите видео

Чем важен проект Baltic Pipе для Польши