Про це 24 каналу розповів громадський діяч та польський науковець Ришард Купідура. За його словами, це суттєво посилить енергетичну незалежність Польщі та інших країн Європи.

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Розмови про диверсифікації постачання енергоресурсів з Росії у Польщі велися ще з далекого 1989 року, коли там відбулися перші демократичні вибори. А сам проєкт започаткували в 2001 році.

Це дуже актуальний проєкт. Він нам став у пригоді. З 27 вересня Baltic Pipe вже почав працювати. Так ми збільшуємо енергетичну безпеку Польщі,

– зазначив Купідура.

Baltic Pipe заморожували через комуністів

Проєкт досить довго реалізовували через спротив місцевих, як називає Купідура, "посткомуністів". У 2001 році після парламентських виборів вони прийшли до влади, після чого увесь проєкт тимчасово заморозили.

"Було призупинення на 6 років. У 2001 році на основі парламентських виборів до влади прийшли посткомуністи, які припинили цей проєкт. Його відновили лише у 2007 році. І він триває до сьогодні", – наголосив Купідура.

Купідура про новий газопровід Baltic Pipe: дивіться відео

Чим важливий проєкт Baltic Pipе для Польщі