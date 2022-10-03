Про це 24 каналу розповів громадський діяч та польський науковець Ришард Купідура. За його словами, це суттєво посилить енергетичну незалежність Польщі та інших країн Європи.
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Розмови про диверсифікації постачання енергоресурсів з Росії у Польщі велися ще з далекого 1989 року, коли там відбулися перші демократичні вибори. А сам проєкт започаткували в 2001 році.
Це дуже актуальний проєкт. Він нам став у пригоді. З 27 вересня Baltic Pipe вже почав працювати. Так ми збільшуємо енергетичну безпеку Польщі,
– зазначив Купідура.
Baltic Pipe заморожували через комуністів
Проєкт досить довго реалізовували через спротив місцевих, як називає Купідура, "посткомуністів". У 2001 році після парламентських виборів вони прийшли до влади, після чого увесь проєкт тимчасово заморозили.
"Було призупинення на 6 років. У 2001 році на основі парламентських виборів до влади прийшли посткомуністи, які припинили цей проєкт. Його відновили лише у 2007 році. І він триває до сьогодні", – наголосив Купідура.
Купідура про новий газопровід Baltic Pipe: дивіться відео
Чим важливий проєкт Baltic Pipе для Польщі
- Раніше в канцелярії президента Польщі Анджея Дуди наголосили, що новий газопровід дозволить диверсифікувати постачання газу до Польщі, зміцнити суверенітет, а ще – зробить державу незалежною від постачання російського газу. А прем'єр-міністр Матеуш Моравецький ефектно заявив, що цей газопровід "закінчить еру домінування Росії в газовій сфері".
- Відомо, що по Baltic Pipe йтиме газ з норвезьких родовищ через Данію до Польщі та інших держав. Його довжина – майже 900 кілометрів. Потужність – 10 мільярдів кубометрів газу на рік.
- Норвезький газ по цьому газопроводу зможуть також отримувати Словаччина та Чехія.