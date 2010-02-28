Вы будете смеяться, но Россия снова повредила очередной европейский подводный кабель. Примерно так могут начинаться новости чуть ли не каждую неделю. Потому что это действительно происходит. Крайний такой эпизод зафиксирован 20 февраля на Балтике в районе острова Готланд, а жертвой врага стал финский кабель C-Lion1, который принадлежит компании Cinia и соединяет "Суоми" с Германией.

Почему сразу "виновата Россия"? Потому что эта страна-террорист уже неоднократно доказала свое коварство и склонность к диверсиям, а потому против нее давно должен применяться принцип презумпции вины, то есть именно Россия должна предоставить доказательства, что она непричастна, а не наоборот.

24 Канал рассказывает, как Балтийское море может стать безопасным и чистым, а Россия может потерять способность финансировать войну против Украины.

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"Российский военный корабль" в Балтийском море

На этот раз, кстати, имеем конкретного подозреваемого. 26 февраля стало известно, что немецкая полиция начала расследование против экипажа корабля Arne, который ходит под флагом мирных островов Антигуа и Барбуды. Судно прибыло из не мирного Санкт-Петербурга в немецкий Киль по новому российскому обычаю – без якоря. Возможно, именно это судно и было автором диверсии в районе Готланда.



Танкер Arne / Фото MarineTraffic

Напомним, что за последние месяцы в Балтийском море было повреждено значительное количество подводных кабелей. В большинстве случаев подозревается диверсия со стороны кораблей, связанных с Россией, точнее – с российским так называемым "теневым флотом", который это государство-террорист создало для обхода санкций.

Однако, как видим, не только для этого, но и для диверсий против инфраструктуры стран ЕС. Таким образом, Россия, не имея возможности разворачивать свой флот в Черном море, начала превращать старые жестянки на "русский военный корабль".

Один из них – танкер Eagle S (номинально китайское судно с российской командой и соответствующими целями) был задержан в Финляндии с помощью спецназа в декабре 2024 года. На его борту было найдено шпионское оборудование и различная диверсионная утварь. Также известны другие собратья Eagle S и зафиксированные ими злодеяния.



Танкер "теневого флота" России Eagle S был задержан финскими властями / Фото Finnish Border Guard

На этом фоне европейские страны усиливают контроль над Балтийским морем и активнее осуществляют военно-морское патрулирование из-за риска новых диверсий.

Что такое "теневой флот"?

В 2022 году ЕС ввел санкции на импорт российской нефти и вместе с G7 установил верхний предел цен, надеясь лишить Россию доходов и соответственно возможности финансировать войну против Украины. Но Россия быстро нашла способы обойти санкции. Так появился "теневой флот", который часто полагается на сомнительных страховщиков, чтобы избежать ограничения цен на нефть.

Обратите внимание! Сейчас "теневой флот" России составляет до 17% всех нефтяных танкеров в мире.



"Теневой флот" сейчас перевозит более 80% всей российской нефти. Половина из этого приходится именно на Финский залив и Балтику. В частности, в 2024 году из балтийских портов вышло 348 судов российского "теневого флота", которые перевозили нефть на сумму, эквивалентную трети годового оборонного бюджета россиян.



Подводные кабели, поврежденные в Балтийском море с конца 2023 года / Инфографика WP

Российские корабли – уже сами по себе являются угрозой, даже если не учитывать их диверсионные потуги. Потому что "теневой флот" – это старые жестянки, которым уже более 15 лет и срок годности которых исчерпывается или уже исчерпался. Россия закупила их по всему миру, они имеют сомнительную структуру собственности и такую же страховку.

Таким образом, каждый такой сосуд – это потенциальная катастрофа. Поэтому их остановка – это в любом случае благородное дело.

Как Россия изображает себя жертвой

Россия в ответ на все отвечает словами героя боевика "Красная жара": "Какие ваши доказательства?" и продолжает отправлять новые "боевые танкеры", часто предоставляя им военное сопровождение.

Но не только это. В западные СМИ периодически летят "инсайды" (на самом деле – вбросы), что проверка на задержанных кораблях ничего не показала, а все доказанные факты были случайностью. Об этом написал не кто-нибудь, а журналисты ведущей газеты мира The Washington Post. Этот факт оставим на совести журналистов, также он должен стать прививкой против "очередного сенсационного инсайда" от уважаемых СМИ о том, что "Украина сама на себя напала", о биолабораториях или другом бреде.

Кроме того, Россия попыталась саму себя выставить жертвой и сама повредила во время якобы ремонта собственные кабели "Ростелекома" в районе Калининграда (оккупированный Россией польский Крулевец), а 27 февраля российское пропагандистское агентство "РИА Новости" вообще начало кричать "волки" и "сам дурак":

Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций, заявили в службе внешней разведки России. Предполагается взорвать минами российского производства иностранное судно в акватории Балтики, а ответственность возложить на Россию. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.

В переводе с русского это означает лишь одно: "Оно боится". Значит, план – хороший.

Может ли НАТО закрыть Балтийское море для прохода российских кораблей

О планах стран НАТО закрыть Балтийское море для прохода российских кораблей нам рассказало издание Politico 10 февраля 2025 года.

Журналисты написали, что лоббистами полной блокады российского "теневого флота" выступают страны Балтии и Скандинавии.

План заключается в изменениях в законодательство, которые дадут легальные основания для современного "каперства" против московских нефтеэкспортных танкеров в Балтийском море.

Какие для этого будут основания – по безопасности, санкционные, экологические или еще какие-то – неважно, главное, что таким образом море будет закрыто для "теневого флота" России.



Слева направо: президенты Латвии и Литвы, генеральный секретарь НАТО, премьер-министр Швеции, президент Финляндии, премьер-министр Дании и канцлер Германии на саммите членов Альянса НАТО в Хельсинки 14 января / Фото EPA-EFE/Shutterstock

В принципе, сделать это можно быстро – достаточно наложить на все эти сотни кораблей санкции (сейчас под ними только десятки), а потом поручить ВМС контроль за их выполнением. Ну, а потом можно встретиться с россиянами в суде. Точнее – судах (поэтому и надо подготовиться хорошо законодательно). Но судопроизводство – дело долгое, а России деньги на войну нужны сейчас.

Таким образом исчезнет сам факт "случайных диверсий" и сохранятся ценные кабели, но самое главное – Россия потеряет ценный логистический путь для продажи своей нефти и соответственно – для финансирования войны, а сейчас это 50% российской санкционной торговли.

Если "лавочку прикрыть", то терминалы в Усть-Луге станут никому не нужными, а родная гавань Путина – Санкт-Петербург потеряет свой статус топового морского хаба оккупантов. Россиянам придется идти окружным путем вокруг Скандинавии и пытаться восстановить утраченные масштабы за счет своей северной жемчужины – порта Мурманск, который традиционно не замерзает, но значительно дороже балтийского варианта россиян.

К сожалению, среди списка лоббистов мы не увидели две очень важные страны – Германию и Польшу. Последняя, по утверждениям российской пропаганды, хотя и давно уже воюет в Украине, на самом деле очень осторожна, потому что имеет общую границу с Россией и ее сателлитом Беларусью. Не позволяют вести себя дерзко и предстоящие выборы президента страны, поскольку каждое "неосторожное движение" может быть использовано соперником, чтобы обвинить в принадлежности к "партии войны".

В Германии другая ситуация – там выборы уже прошли, а канцлер Олаф Шольц, который был образцом небывалой осторожности, понемногу уже готовится уйти на пенсию. Его с вероятностью в 99% заменит более решительный консерватор и уже бывший ярый евроатлантист Фридрих Мерц.

Биография Мерц придет – порядок наведет

Он после последних антиевропейских заявлений Трампа и его людей в НАТО немного разочаровался и уже призывает подумать над созданием чисто европейского оборонного проекта с ядерными гарантиями от Франции и Великобритании. Таким образом, есть основания полагать, что в ближайшее время Берлин присоединится к когорте "балтийских ястребов".

Возможно, после этих потенциальных метаморфоз Германии пересмотрит позицию и Польша, потому что максиму "вместе и отца легче бить" никто не отменял.

А вот кого спрашивать не будут – так это Венгрию. Этот троянский конь НАТО и больной человек Европы одновременно в схеме лишний. Поэтому, чтобы план сработал, он должен реализовываться не под эгидой НАТО, а как региональный. Конечно, под наблюдением заинтересованных лиц в виде Великобритании или Франции. Не зря же они столько проводили совместные военные учения на Балтике и в Скандинавии – время показать, сделаны ли уроки.

В ноябре 2024 года российский военный корабль на Балтике едва не спровоцировал большой конфликт – тогда корвет ВМС России "Меркурий" совершил предупредительный выстрел сигнальной ракетой по вертолету Sea Lynx ВМС Германии. Его направил для наблюдения фрегат F223 (он же "Северный Рейн-Вестфалия").



В свою очередь российский корвет сопровождал нефтяной танкер "Генерал Скобелев", который направлялся в Сирию. Согласитесь, не такого ждешь от водоема, который СМИ уже поспешили назвать "внутренним морем НАТО".

Напомним, что Россия устраивает диверсии не только на море, но и на суше и в небе – она глушит сигналы GPS, чем ставит под угрозу гражданское авиасообщение, корабли ВМС россиян ведут себя нагло, а российские военные самолеты постоянно нарушают воздушное пространство соседей, осуществляя опасные маневры. Да и вообще, Россия давно ведет против Европы гибридную войну. Если Европа хочет это остановить, то должна действовать и отвечать силой, потому что Россия понимает только ее.