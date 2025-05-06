Россия усилила наблюдение за активностью НАТО в Балтийском море, – разведка Латвии

Страна-агрессор усилила наблюдение за военной активностью Североатлантического альянса в Балтийском море, также россияне проводят демонстрации силы и провокации.

Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности (MIDD), которая оценивает военную активность России вблизи Латвии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Россия проводит провокации в Балтийском море

В опубликованной службой оценке угроз и обзоре деятельности за прошлый год указано, что Россия осуществляет такие демонстрации силы и провокации, как, в частности, несанкционированное нарушение воздушного пространства, агрессивное сближение с самолетами и кораблями стран НАТО. Тем самым агрессор повышает риск случайных военных инцидентов.

Цель этих провокаций, скорее всего, заключается в запугивании и тестировании потенциального противника. В то же время не исключены попытки дискредитировать реакцию стран региона и их оборонительные способности,

– отметили в MIDD.

Разведывательная служба сообщила, что в рамках реформы вооруженных сил России в 2024 году Западный военный округ, граничащий с Латвией, был реорганизован. Вместо него созданы Ленинградский и Московский военные округа.

Служба военной разведки и безопасности отметила, что формально это ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Новый Ленинградский военный округ отвечает за стратегическое северо-западное направление, которое охватывает страны Балтии и Скандинавию. Московский – за Центральную Европу и частично Украину. В отчете предположили, что вероятно, второй будет тесно сотрудничать с вооруженными силами Беларуси.

В MIDD также отметили, что параллельно с войной против Украины, Россия, по крайней мере формально, начала формирование новых подразделений и реорганизацию тех, существующих, в соответствии с заявленным планом реформы вооруженных сил.

Например, в Карелии создан новый армейский корпус, а 2 мотострелковые бригады, входящие в состав 6-й общевойсковой армии и расположенные ближе всего к Латвии, будут преобразованы в дивизии. Морская пехотная бригада Балтийского флота, размещенная в Калининградском анклаве, также будет преобразована в дивизию.

В то же время в отчете разведывательной службы подчеркнуто, что создание или расширение новых подразделений пока не означает реального увеличения военной силы у границ Латвии. Ведь большая часть российских военных ресурсов все еще направляется на войну против Украины.

В MIDD также подчеркнули, что в сухопутных войсках приоритетом остается подготовка мобилизованных, резервистов и контрактников перед отправкой в зону боевых действий. Отмечается, что в процессе обучения особое внимание уделяется использованию различных систем беспилотных летательных аппаратов.

Между тем в частях военно-воздушных сил и подразделениях ПВО основные усилия сосредоточены на разведке, демонстрации силы и борьбе с украинскими беспилотниками и ракетами, запускаемых по целям в глубине территории России.

Кстати, MIDD пришла к выводу, что за три года полномасштабной войны Россия так и не смогла полностью обеспечить защиту своей территории от подобных угроз.

В отчете также указано, что после полномасштабного вторжения в Украину в вооруженных силах России ограничены не только стратегические, но и оперативно-тактические учения, вероятно, из-за нехватки персонала и военной техники.

В этом году Москва и Минск планируют провести совместные стратегические учения "Запад-2025", которые в основном должны пройти на территории Беларуси. Впрочем, масштабы учений и территория, которую они охватывают, во многом будут зависеть от хода войны России против Украины, подчеркнула служба.

В своем отчете MIDD также заявила, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе России будет все труднее вернуться к экономике мирного времени. Это, свою очередь, создает внутренний запрос на поддержку агрессивной внешней политики и продолжение милитаризации.

Также в MIDD отметили, что агрессор проводит масштабную военную реформу. Планирует увеличить численность вооруженных сил с 1 до 1,5 миллиона военнослужащих. Наиболее значительные изменения запланированы именно на западном стратегическом направлении.

Вероятно, для полного достижения целей реформы понадобится несколько лет, возможно, даже десятилетия, но ожидается, что численность вооруженных сил России у границ Латвии начнет расти по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине,

– отметила служба.

В то же время подчеркнула, что в нынешних условиях Россия не имеет возможностей для еще одной наземной операции стратегического уровня.