"Бандера придет – порядок наведет": бывший главарь боевиков на Донбассе грозит Захарченко

Бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе Александр Ходаковский пригрозил действующему руководителю оккупированной администрации в Донецкой области Александру Захарченко быстрым приходом "Бандеры", который "придет и порядок наведет".

Скриншот с его сообщением в одной из запрещенных в Украине соцсетей опубликовал известный блоггер Necro Mancer в своем Twitter.

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По его словам, ему накануне написал один забавный человек, которого, видимо, задели его обвинениями в адрес нынешних главнокомандующих так называемой "ДНР" в том, что они, мягко говоря, потихоньку изменяют своим. Как подчеркивает бывший главарь пророссийских боевиков, этот корреспондент посоветовал ему молчать, потому что его "поезд давно ушел".

"Я не первый раз от сторонников действующей пока "власти" слышу подобные замечания – касательно поезда. Действующей пока, потому что если, дело так и дальше пойдет, то точно "Бандера придет – порядок наведет", – подчеркивает он.

В то же время Ходаковский отметил, что в чем-то он с этим человеком согласен, а именно в том, что поезд действительно – его.

Я сам его построил, сам им управляю, сам обшил его броней, и этот мой бронепоезд стоит не на запасном пути – он вполне себе функционирует, и совет этого представителя современной "элиты" бросить писанину в сети и пойти работать в поте лица – несколько неуместен: я писаниной занимаюсь исключительно из-за необходимости обратной связи с народом, который имеет в моем лице своего защитника, хотя и с ограниченными младотурками возможностями. А что касается работы, то мало того, что то, что я создал в военном смысле, Захарченко и его приближенные, как пытаются, до сих пор развалить не могут, и ездят ко мне на позиции пиариться, потому что своих нету, так еще и сегодня я отвечаю за нанесение на некоторых участках, на которых без моего контроля и контроля моих командиров уже давно бы все превратили в пепел, пока вся "королевская рать" в составе восьми батальонов из свиты главы протирает штаны за нашими спинами. И добро бы хотя бы на второй линии обороны, так нет – в глубоком тылу, трясясь вместе с задницей, которую они охраняют, чтобы их не выперли с насиженных мест,

– констатирует бывший руководитель оккупированной администрации.

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В то же время Ходаковский добавляет, что пока он жив, "задницы будут трястись" у действующей власти.