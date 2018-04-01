01:14
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
  • четверг
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Бандера придет – порядок наведет": бывший главарь боевиков на Донбассе грозит Захарченко

334 Читати новину українською
Руководитель оккупированной администрации в Донецкой области Захарченко
Руководитель оккупированной администрации в Донецкой области Захарченко / Фото из открытых источников

Бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе Александр Ходаковский пригрозил действующему руководителю оккупированной администрации в Донецкой области Александру Захарченко быстрым приходом "Бандеры", который "придет и порядок наведет".

Скриншот с его сообщением в одной из запрещенных в Украине соцсетей опубликовал известный блоггер Necro Mancer в своем Twitter.

Читайте также: "Ответим жестко": Захарченко снова пригрозил Украине

По его словам, ему накануне написал один забавный человек, которого, видимо, задели его обвинениями в адрес нынешних главнокомандующих так называемой "ДНР" в том, что они, мягко говоря, потихоньку изменяют своим. Как подчеркивает бывший главарь пророссийских боевиков, этот корреспондент посоветовал ему молчать, потому что его "поезд давно ушел".

"Я не первый раз от сторонников действующей пока "власти" слышу подобные замечания – касательно поезда. Действующей пока, потому что если, дело так и дальше пойдет, то точно "Бандера придет – порядок наведет", – подчеркивает он.

В то же время Ходаковский отметил, что в чем-то он с этим человеком согласен, а именно в том, что поезд действительно – его.

Я сам его построил, сам им управляю, сам обшил его броней, и этот мой бронепоезд стоит не на запасном пути – он вполне себе функционирует, и совет этого представителя современной "элиты" бросить писанину в сети и пойти работать в поте лица – несколько неуместен: я писаниной занимаюсь исключительно из-за необходимости обратной связи с народом, который имеет в моем лице своего защитника, хотя и с ограниченными младотурками возможностями. А что касается работы, то мало того, что то, что я создал в военном смысле, Захарченко и его приближенные, как пытаются, до сих пор развалить не могут, и ездят ко мне на позиции пиариться, потому что своих нету, так еще и сегодня я отвечаю за нанесение на некоторых участках, на которых без моего контроля и контроля моих командиров уже давно бы все превратили в пепел, пока вся "королевская рать" в составе восьми батальонов из свиты главы протирает штаны за нашими спинами. И добро бы хотя бы на второй линии обороны, так нет – в глубоком тылу, трясясь вместе с задницей, которую они охраняют, чтобы их не выперли с насиженных мест,
– констатирует бывший руководитель оккупированной администрации.

Читайте также: Захарченко просил Савченко "отдать" ему Турчинова: видео от ГПУ

В то же время Ходаковский добавляет, что пока он жив, "задницы будут трястись" у действующей власти.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Степан Бандера Новости Донецка Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 апреля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук