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"Бандера прийде – порядок наведе": колишній ватажок бойовиків на Донбасі погрожує Захарченку

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Керівник окупованої адміністрації на Донеччині Віталій Захарченко
Керівник окупованої адміністрації на Донеччині Віталій Захарченко / Фото з відкритих джерел

Колишній ватажок проросійських бойовиків на Донбасі Олександр Ходаковський пригрозив чинному керівнику окупованої адміністрації на Донеччині Олександру Захарченку швидким приходом "Бандери", який "прийде та порядок наведе".

Скріншот з його дописом у одній із заборонених в Україні соцмереж опублікував відомий блогер Necro Mancer у своєму Twitter.

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За його словами, йому напередодні написав один потішний чоловік, якого, мабуть, зачепили його обвинуваченнями на адресу нинішніх головнокомандувачів так званої "ДНР" в тому, що вони, м'яко кажучи, потихеньку зраджують своїх. Як підкреслює колишній ватажок проросійських бойовиків, цей дописувач порадив йому мовчати, бой його "поїзд давно пішов".

"Я не вперше від прихильників чинної поки "влади" чую подібні зауваження – щодо поїзда. Чинної поки, тому що якщо, справа так і далі піде, то точно "Бандера прийде – порядок наведе", – підкреслює він.

Водночас Ходаковський зауважив, що у чомусь він з цією людиною згоден, а саме в тому, щщо поїзд справді – його.

Я сам його побудував, сам їм керую, сам обшив його бронею, і цей мій бронепоїзд стоїть не на запасній колії – він цілком собі функціонує, і порада цього представника сучасної "еліти" кинути писанину в мережі та піти працювати в поті чола є дещо недоречною: я писаниною займаюся виключно через необхідність зворотного зв'язку з народом, який має в моїй особі свого захисника, хоч і з обмеженими младотурками можливостями. А що стосується роботи, то мало того, що те, що я створив у військовому сенсі, Захарченко та його наближені, як не намагаються, до сих пір розвалити не можуть, і їздять до мене на позиції піаритися, тому що своїх немає, так ще і сьогодні я відповідаю за завдання на деяких ділянках, на яких без мого контролю та контролю моїх командирів вже давно б все перетворили на попіл, поки вся "королівська рать" у складі восьми батальйонів зі свити глави протирає штани за нашими спинами. І добро б хоча б на другій лінії оборони, так ні – в глибокому тилу, трясучись разом з дупою, яку вони охороняють, щоб їх не виперли з насиджених місць,
– констатує колишній керівник окупованої адміністрації.

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Водночас Ходаковський додає, що поки він є живим , "дупи будуть трястися" у чинної влади.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька Степан Бандера
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня
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