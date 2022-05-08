"Бандеровцев" в этих регионах отродясь не было: за что на самом деле воюет Россия

Посмотрел на карту боевых действий. В этих регионах отродясь не было бандеровцев. А что было?

Все боевые действия ведутся на границе с Россией и Беларусью. Либо на границе с оккупированной ранее Россией территорией. Ни с кем другим Украина не воюет.

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Горячие точки

До боевых действий здесь действовали все виды гражданских свобод – свобода слова, собраний, веры, политического выбора. Тут родились три последних президента Украины.

Россия, Беларусь и оккупированные Россией регионы – это единственные диктатуры на границе Украины. С остальных сторон Украина окружена демократиями. Там нет войны.

Карта с фейсбука Юрия Христензена

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Россия боится правды

Власти России боятся не "бандеровцев". Они боятся распространения свободы слова, собраний, веры и политического выбора из Украины на территорию России и Беларуси.

Страны, которые не боятся свободы, с Украиной не воюют. Зато Россия воюет со всеми странами, в которых власть сменяется на выборах. Ни один диктатор при этом не пострадал.

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