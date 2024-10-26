Почему Путин никак не мог реализовать свои фантазии на саммите БРИКС
Владимир Путин на саммите БРИКС мечтал создать новую финансовую систему для этого объединения. Он активно пропагандировал отменять доллар, как основную валюту для торговли.
Российский оппозиционер и политический деятель Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что организация БРИКС основала Новый банк развития. НБР еще летом 2023 года заявил, что приостанавливает финансирование новых проектов России из-за международных санкций.
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России не удалось достичь желаемого
Владимир Милов отметил, что Новый банк развития БРИКС не хочет попасть под вторичные санкции из-за страны-агрессора. Российские власти разнообразно призывает это объединение разморозить финансирование, однако получает постоянно отказ.
Банк БРИКС – главный финансовый институт, который там был создан, не выдает деньги для новых проектов России. Саммит в Казани, несмотря на все старания россиян, не смог повлиять на страны-участники, чтобы это изменить,
– сказал он.
Оппозиционер предположил, что Путин поэтому и начал активно предлагать заменить систему расчета в долларах. Однако все страны в БРИКС серьезно контролируют свои валюты, они не любят процессы их обмена за рубежом, пытаются контролировать каждую транзакцию.
Важно! Инициативу Путина по созданию коалиции против доллара не поддержали ведущие члены БРИКС – Индия, Бразилия и ЮАР. Они выступили против превращения блока в антиамериканскую организацию.
Милов напомнил проблему Кремля с рупиями, когда россияне не могли вывести эту валюту. Кстати, эта сложность продолжается до сих пор.
Индийское правление запрещает использование рупий за рубежом. В целом страны БРИКС против того, чтобы отправлять свои валюты в "свободное плавание". Поэтому я не знаю кого Путин пытался убедить на саммите (в необходимости заменить доллар – 24 Канал),
– подчеркнул оппозиционер.
Он добавил, что система свободных цифровых расчетов, которую пытался навязать Путин странам-участникам на саммите БРИКС, является его фантазией, которая максимально оторвана от того, что реально нужно этой организации.