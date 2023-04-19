Банк Кредит Днепр объявил о прибыли по итогам первого квартала 2023 года

Банк Кредит Днепр демонстрирует прибыль 217,3 миллиона гривен по итогам первого квартала 2023 года, сообщили в пресс-службе Банка Кредит Днепр.

В пресс-службе банка уточнили, что по сравнению с 01.04.2022 чистый процентный доход на 01.04.2023 увеличился на 1,4% и составил 239,3 миллиона гривен, а чистый комиссионный доход снизился на 11,1% и составил 32,0 миллиона гривен, информирует 24 Канал.

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"Мы наблюдаем стабильный рост спроса на банковские услуги со стороны населения и постепенную активизацию деятельности бизнеса, – сказал Сергей Панов, председатель Правления Банка Кредит Днепр. — Возобновление кредитования – основная задача банковского сектора".

Задача Банка Кредит Днепр на 2023 год – рост и диверсификация как внутри каждого бизнеса, так и в целом в рамках банка,

– добавил он.

"По состоянию на 01.04.2023 активы Банка составили 19 654,3 миллиона гривен, что на 1,4% или на 276,9 миллиона гривен больше, чем на начало 2023 года. Кредитный портфель Банка — 4 054,7 миллиона гривен, что на 4,9% или на 187,7 миллиона гривен больше, чем на начало года. Портфель средств клиентов на 01.04.2023 достиг 17 145,9 миллиона гривен, что на 5,1% или на 834,9 миллиона гривен больше, чем на начало года", — раскрыли в Банке Кредит Днепр дополнительные показатели своей деятельности.

По сообщению его пресс-службы, регулятивный капитал банка с начала года увеличился на 205,9 миллиона гривен – до 1 682,4 миллиона гривен на 01.04.2023, норматив достаточности (адекватности) капитала (Н2) вырос на 4,5 п. п. – до 28,1% (при нормативном значении не ниже 10%), что подтверждает высокий уровень надежности и платежеспособности финансового учреждения.

, что в апреле 2023 г. АО "Банк Кредит Днепр" получило от рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" долгосрочный кредитный рейтинг самого высокого уровня uaААА по национальной шкале. Заемщики с рейтингом на уровне uaAAA характеризуются как учреждения с высокой степенью кредитоспособности по сравнению с другими украинскими заемщиками.

Банк Кредит Днепр – украинский коммерческий универсальный банк. Его бенефициар – Александр Ярославский, известный украинский бизнесмен, владелец группы DCH, объединяющей активы в разных секторах экономики, среди которых финансы, промышленность, транспорт, строительство и девелопмент. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов, согласно классификации Национального банка относится к группе банков с частным капиталом.