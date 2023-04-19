У пресслужбі банку уточнили, що порівняно з 01.04.2022 року чистий процентний дохід на 01.04.2023 року збільшився на 1,4% і становив 239,3 мільйона гривень, а чистий комісійний дохід знизився на 11,1% і становив 32,0 мільйона гривень, інформує 24 Канал.

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"Ми спостерігаємо стабільне зростання попиту на банківські послуги з боку населення та поступову активізацію діяльності бізнесу, – сказав Сергій Панов, голова Правління Банку Кредит Дніпро. – Відновлення кредитування – основне завдання для банківського сектору".

Завдання Банку Кредит Дніпро на 2023 рік – зростання та диверсифікація як всередині кожного бізнесу, так і загалом в рамках банку,

– додав він.

"Станом на 01.04.2023 року активи Банку становили 19 654,3 мільйона гривень, що на 1,4% або на 276,9 мільйона гривень більше, ніж на початок 2023 року. Кредитний портфель Банку – 4 054,7 мільйона гривень, що на 4,9% або на 187,7 мільйона гривень більше, ніж на початок року. Портфель коштів клієнтів станом на 01.04.2023 досяг 17 145,9 мільйона гривень, що на 5,1% або на 834,9 мільйона гривень більше, ніж на початок року", – розкрили в Банку Кредит Дніпро додаткові показники своєї діяльності.

За повідомленням його пресслужби, регулятивний капітал банку з початку року збільшився на 205,9 мільйона гривень – до 1 682,4 мільйона гривень на 01.04.2023, норматив достатності (адекватності) капіталу (Н2) зріс на 4,5 п. п. – до 28,1% (при нормативному значенні не нижче 10%), що підтверджує високий рівень надійності та платоспроможності фінансової установи.

Нагадаємо, що у квітні 2023 р. АТ "Банк Кредит Дніпро" отримав від рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" довгостроковий кредитний рейтинг найвищого рівня uaААА за національною шкалою. Позичальники з рейтингом на рівні uaААА характеризуються як установи з найвищим ступенем кредитоспроможності порівняно з іншими українськими позичальниками.

Банк Кредит Дніпро – український комерційний універсальний банк. Його бенефіціар – Олександр Ярославський, відомий український бізнесмен, власник групи DCH, яка об'єднує активи в різних секторах економіки, серед яких фінанси, промисловість, транспорт, будівництво та девелопмент тощо.

Банк входить до ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів, відповідно до класифікації Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом.