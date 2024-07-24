С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР МОУ на банковскую систему государства-агрессора. Как следствие – прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.

Также наблюдаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России. Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки.

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В России массированная кибератака на банковскую систему

Пользователи на всей территории России жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений. В частности, онлайн-сервисы не работают или существенно деградировали в "Альфа-банке", "Сбербанке", Райффайзен банке, ВТБ Банке, РСХБ Банке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.

Кроме того, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем россиян – Системы быстрых платежей "СБП" и Национальной системы платежных карт "НСПК". Российские пользователи в соцсетях также массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от "Билайн", "Мегафон", "Теле2" и "Ростелеком".

Оккупанты уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки "политически мотивированных хакеров". В то же время в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до своего завершения.

В России жалуются на массированный сбой в работе банков – больше в галерее

На самом деле, россияне таким образом достигают “целей сво”, которая, как известно, идет “по плану”. Россия и крепостные Путина возвращаются к “истокам” и “скрепам”: “натовский” интернет все меньше влияет на жизнь россиян, а онлайн-сервисы исчезают как “враждебные либеральные ценности”. Это удачный момент, чтобы в полной мере воплотить в жизнь желанное кремлем “импортозамещение” в формате деревянных счетов, бумажных сберкнижек и наскальной бухгалтерской живописи. Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы ускорить этот процесс и вернуть московитов во времена, когда никакой биткоин, биржевая акция или даже доллар никак не влиял на их жизнь. Ведь они банально не будут иметь к этому доступа,

– прокомментировал ситуацию собеседник в ГУР МОУ.

Недавно украинские хакеры также совершили кибератаку на сетевую инфраструктуру России. Так, россияне массово получали смс-сообщения с текстом: "Это вам за Охматдет!". Также было выведено из строя сетевое оборудование, системы видеонаблюдения и стерты сотни терабайт важных данных.