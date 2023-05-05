Система погружается в кризис: "банкопад" в США продолжается

Федрезерв США прогнозировано поднял ключевую ставку на 0,25%. В принципе, могли бы даже и не повышать, но надо как-то бороться с инфляцией и дальше. Однако, чем дольше борются, тем больше проблем у малых банков, не выдерживающих конкуренции с крупными банками.

Кто спасет вкладчиков

Клиенты уходят из них, клиентам нужны деньги, а их вклады банк положил в (длинные) американские государственные ценные бумаги.

Читайте также "Разговорчивые головы" в ожидании контрнаступления: новых методичек нет

Чем выше ставка, тем дешевле такие бумаги. Чем больше их нужно продавать, тем больший ущерб нужно было фиксировать банкам. Чем дольше это длится, тем больше банков сталкиваются с проблемами.

Первым посыпался печально известный Silicon Valley Bank, вкладчиков которого спас регулятор, но банк не спасли. Далее свалился Signature Bank, которого прибрал к себе NYCB.

Еще был Silvergate Bank, рухнувший из-за кризиса криптовалютчиков из FTX.

Затем начал рушиться First Republic Bank, но его на выходных купил JPMorgan, спас на несколько дней систему от очередного bankrun-а.

Финансовой крови будет много

Только завершил говорить ФЭД о повышении ставок, как сразу начали рушиться еще несколько региональных банков – PacWest Bancorp, WesternAlliance и Metropolitan Bank Holding. Их уже трясло несколько дней подряд, но здесь, кажется, будут очередные банкротства.

Интересно Российское антикремлевское подполье таки существует

Вкладчики "убегают" в крупные банки, но деньги все равно теряются инвесторами и в конце концов вкладчиками. Конечно, очередной крупный банк может спасти пучок региональных банков, но даже этот процесс не безграничен.

Система постепенно погружается в кризис. Конечно, можно это называть "очищением системы", но во время чистки будет много финансовой крови. И это за год до (пере)выборов Джо Байдена. Здесь нужна тишина и громкие победы, но на рынке вырисовывается кризис. Поэтому будут спасать любой ценой.