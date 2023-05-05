Хто врятує вкладників

Клієнти йдуть з них, клієнтам потрібні гроші, а їх вклади банк поклав у (довгі) американські державні цінні папери.

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Чим вища ставка, тим дешевші такі папери. Чим більше їх потрібно продавати, тим більший збиток потрібно було фіксувати банкам. Чим довше це триває, тим більше банків стикаються з проблемами.

Першим посипався сумнозвісний Silicon Valley Bank, вкладників якого врятував регулятор, але банк не врятували. Далі повалився Signature Bank, якого прибрав до себе NYCB.

Ще був Silvergate Bank, який повалився через кризу криптовалютчиків з FTX.

Потім почав валитись First Republic Bank, але його на вихідних купив JPMorgan, врятувавши на декілька днів систему від чергового bankrun-а.

Фінансової крові буде багато

Тільки завершив говорити ФЕД про підвищення ставок, як одразу почали валитись ще декілька регіональних банків – PacWest Bancorp, WesternAlliance та Metropolitan Bank Holding. Їх вже трясло декілька днів поспіль, але тут, здається, будуть чергові банкрутства.

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Вкладники "втікають" до великих банків, але гроші все одно втрачаються інвесторами та зрештою вкладниками. Звичайно, черговий великий банк може врятувати пучок регіональних банків, але навіть цей процес не безмежний.

Система поступово занурюється в кризу. Звичайно, можна це називати "очищенням системи", але під час чистки буде багато фінансової крові. І це за рік до (пере)виборів Джо Байдена. Тут потрібна тиша та гучні перемоги, але на ринку вимальовується криза. Тому будуть рятувати за будь-яку ціну.