Банкоматный туризм сокращается, – Рожкова о продаже в Украине валюты, купленной за границей

С тех пор, как появилась разница курса валют в официальных учреждениях и обменниках, украинцы начали этим пользоваться. Однако такая тенденция банкоматного туризма постепенно исчезает.

Также украинцы снова начали обменивать деньги в украинских банках. Детальнее об изменении тенденций рассказала 24 канала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Что дало изменение правил установления курса

Прежде всего, речь идет о так называемом банкоматном туризме. То есть поездки за границу, когда люди снимали доллар в Европе по курсу 32 гривны, а затем привозили их в украинские обменники. Там же эти доллары уже стоили по 36 – 38 гривен. Однако недавно банкам частично отменили ограничения изменения курса.

Этот банкоматный туризм несколько сокращается. Мы же недавно изменили правила установления курса для операций за рубежом, поэтому будем наблюдать за ситуацией,

– сказала Рожкова.

Она добавила, что ожидает положительного результата перемен. То есть, они могут сработать и банкоматный туризм полностью прекратится.

Украинцы снова производят обмен валют по курсу банков

С тех пор, как банкам разрешили продавать-покупать наличную валюту без ограничения по курсу, это дало свои результаты. Замглавы НБУ отметила, что в первые месяцы вторжения жители страны снимали валютные средства в банках и уходили продавать их уже в обменниках. Однако сейчас тенденция заметно изменилась.

Сегодня люди не забирают валюту из банка, чтобы уйти в обменник. Если им нужно конвертировать деньги, они делают это прямо в банке. Это положительно,

– объяснила экспертка.

По ее словам, это один из факторов, которые положительно отразились на наличном курсе. Теперь бешеный всплеск прошел и он снова начал снижаться.

Для чего требовалась фиксация курса валют

Интервью Екатерины Рожковой 24 канала можно прочитать по этой ссылке

Замглавы НБУ рассказала, что "замораживание" уровня стоимости валют действительно было полезным шагом управления экономикой. В момент наибольшего шока с начала войны фиксированный безналичный обменный курс сдерживал рост цен на импортируемые товары . Это, в частности, положительно отразилось и на стоимости услуг товаров украинского производства, ведь они часто также зависимы от импорта.

Полная запись разговора с Екатериной Рожковой: смотрите видео