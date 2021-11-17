Банковская карта и 4 месяца на расходы: как будет работать "1000 гривен за вакцинацию"

На днях Владимир Зеленский заявил, что украинцам за вакцинацию от коронавируса будут выплачивать 1 000 гривен. Появились детали того, как будет работать механизм и когда люди смогут получить деньги.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил об "инсайде от Кабмина" относительно того, как будет работать "тысяча за вакцинацию от власти".

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Детали о проекте "Тысяча за вакцинацию"

По словам нардепа, срок программы – с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года.

Обязательным критерием является то, что деньги смогут получить только предприятия, где есть по меньшей мере 5 сотрудников и уплачено ЕСВ за второй и третий кварталы 2021 года.

На проект выделяют 3 миллиарда гривен на 2021 год. Распорядителем денег будет Министерство экономики. Информации про 2022 год пока нет.

Как будет работать механизм выплаты 1000 за прививку

Сначала Кабмин формирует список предприятий (перечень КВЭД). Пока это будет касаться Укрзализныци, авиакомпаний и предприятий с такими ОКВЭД: 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93.13.

Далее – компании, относящиеся к этим КВЭД, будут проверять на критерии.

После этого – банки через POS-терминал должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе.

В то же время украинцы в "Дия" будут проходить верификацию и получат специальную банковскую карточку.

Следующий шаг – правительство перечислит на эту карточку 1 000 гривен. Деньги нужно потратить в течение 4 месяцев.

Сначала система будет работать только через "Дия". В третьем квартале 2022 года могут появиться другие варианты.

Если честно, то звучит крайне утопично, сложно и как то, что навернется на каждом из этапов реализации,

– подытожил Железняк.

, на днях президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что украинцам выплатят по 1 000 грн за прививку от коронавируса. Таким образом государство хочет стимулировать людей вакцинироваться.

Текст сообщения Ярослава Железняка:

Тут инсайд пришел от Кабмина, как будет работать "тысяча за вакцинацию от власти".

Сроки: с 19/12/2021 до конца 2022

Критерий предприятий: будет обязательный критерий, 5 сотрудников + оплата ЕСВ 2-3 квартал 2021

Деньги: пока (2021) 3 млрд, распорядитель Минэкономики (законопроект #6297), а 2022... как Бог даст

А теперь главное, механизм :

1. в начале Кабмином формируется перечень предприятий (КВЭДов). Пока что рабочая версия: ЖД, авиа + 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93.13

2. затем предприятия, относящиеся к этим КВЭД проверяются на критерии;

3. далее банки через POS-терминал каким-то замечательным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе;

4. одновременно граждане в Дия проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку

5. Кабмин перечисляет на эту карточку деньги – заветную 1000 грн.

6. кто получил карточку и деньги, использует "Большую однатыщу" в течение 4 месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий.

Пока это все планируется запустить онлайн, а для тех, кто не хочет дружить с Дия, нечто подобное запустят с 3 квартала 2022 года.

Если честно, то звучит крайне утопично, сложно и как то, что навернется на каждом из этапов реализации. Ну может, кроме этапа #1. Думаю, что еще не раз пересмотрят подход к снаряду.