Банковская система будет работать и дальше, но введут лимиты

Из-за нападения России на Украину был проведен срочный брифинг Офиса Президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что банковская система будет работать.

По словам Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский завершил совещание по экономическим вопросам. В частности, о работе банковской системы, сообщает 24 канал.

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Банковская система в Украине продолжит работу

Подоляк рассказал, что банковская система в Украине будет работать и дальше, как и должна.

Только будут введены лимиты, чтобы она не упала. Потому что панические настроения могут вызвать какие-то дисбалансы в работе банковской системы.

– отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что все операции проходят онлайн под контролем Нацбанка.

"Что касается обеспечения пищевыми продуктами магазинов. Абсолютно в полном объеме есть все, что нужно городу Киеву или любому другому крупному или малому городу в Украине", – добавил Подоляк.

По его словам, премьер-министр Денис Шмигаль занимается этим вопросом в онлайн-формате и проверяет, что есть, а чего нет. Поэтому панических настроений по поводу работы банкоматов или магазинов нет.

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