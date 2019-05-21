Банковую под Администрацией Президента открыли для людей: фото

В Киеве открыли для свободного прохода людей улицу Банковую, на которой расположена Администрация Президента Украины. Также убрали границы нацгвардейцев, которые охраняли улицу.

Сейчас на Банковой еще остались посты, однако на них уже никто не проверяет документы тех, кто хочет пройти на улицу.

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Проход Банковой закрыли еще при президенте-беглеце Викторе Януковиче во время Евромайдану. Она была закрыта для обычных граждан и все 5 лет правления Петра Порошенко.



В Киеве открыли улицу Банковую для свободного прохода людей

Также, вчера, 20 мая, открыли ворота со стороны улиц Лютеранской и Институтской, которые ранее были закрыты и запрещали свободный проход. Таким образом, теперь киевляне и гости столицы могут свободно пройти на Банковую, где расположена Администрация Президента и Дом с химерами.

Ворота к Администрации Президента открыты

Отметим, новоизбранный президент Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая пешком пришел на Банковую из Мариинского дворца. Его сопровождала охрана, правоохранители и сотни сторонников. Сразу по приходу на Банковую президент распорядился пускать на территорию всех желающих.

Как прошла инаугурация Зеленского?

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского: он официально стал шестым Президентом Украины. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы.



Зеленский провозгласил первое обращение к украинскому народу – инаугурационную речь с трибуны парламента. Он вспомнил о намерениях Украины вступить в Евросоюз, о войне и погибших военных на Донбассе и призвал украинских гастарбайтеров возвращаться обратно в страну.



Во время церемонии новый президент призвал народных депутатов принять ряд неотложных законов и уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины. Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва.



Через несколько часов после этого Зеленский подписал свой первый указ, которым принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных сил.

Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского: