На протяжении десятилетий американцы размышляли о существовании инопланетян и загадочной подземной базы Зона 51. И вот Барак Обама после двух президентских сроков наконец-то дал ответ.

Бывший президент США заявил, что инопланетяне реальны. В то же время он опроверг теорию заговора о Зоне 51. Об этом пишет The Independent.

Что сказал Обама о существовании инопланетян?

Они (инопланетяне – 24 Канал) реальные, но я их не видел,

– сказал Обама во время подкаста No Lie с Брайаном Тайлером Коэном.

Также он заявил, что никакой подземной базы, где проводят вскрытия инопланетян, нет. "Разве что существует гигантский заговор, и это скрыли от президента Соединенных Штатов", – добавил Обама.

Идея о том, что под строго засекреченной военной базой Зона 51 в южной Неваде якобы расположен объект с остатками инопланетян и НЛО, давно захватывает сторонников теорий заговора. Считается, что на базе хранят обломки инопланетных кораблей, проводят вскрытия или исследования инопланетян, скрывают доказательства контактов с внеземными цивилизациями, разрабатывают сверхсекретные технологии (телепортация, машина времени, управление погодой и т.д.).

Комментарии Обамы прозвучали через несколько месяцев после того, как режиссер документального фильма о якобы масштабном сокрытии правительством информации о нечеловеческом интеллекте заявил, что Дональд может вскоре подтвердить существование внеземной жизни.

Однако Трамп до сих пор не выступил с четкой публичной позицией относительно существования инопланетян, хотя ранее рассуждал о возможности внеземной жизни в нескольких интервью до своего возвращения в Белый дом.

Как Пентагон сам подпитывал мифы об НЛО?