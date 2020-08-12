В Барановичах силовики напали на мужчину: жестокое видео избиения (18+)
В белорусском городе Барановичи силовики жестко задерживали мужчину. Несколько правоохранителей повалили его на землю и били дубинками.
В Барановичах, в Берестейской области, 11 августа силовики зверски задерживали мужчину на улице, сообщили в телеграмме "Белсат".
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Произошло все на улице Комсомольской. Избиение правоохранителями мужчины зафиксировали на камеру очевидцы.
На видео заметно, что силовики бежали за мужчиной с дубинками и били. А когда повалили на землю, то уже впятером продолжили жесткие избиения. После этого пострадавшего потащили по земле в машину.
На крики и просьбы очевидцев прекратить это силовики не обращали внимания.
Напомним, в Беларуси четвертый день подряд продолжаются протесты. Силовики часто задерживают людей безосновательно и жестоко с ними обращаются.
В Барановичах силовики избили мужчину: смотрите видео
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Протесты в Беларуси: основное
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Сотрудники ОМОНа во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 7 тысяч человек задержали.