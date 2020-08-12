В белорусском городе Барановичи силовики жестко задерживали мужчину. Несколько правоохранителей повалили его на землю и били дубинками.

В Барановичах, в Берестейской области, 11 августа силовики зверски задерживали мужчину на улице, сообщили в телеграмме "Белсат".

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Произошло все на улице Комсомольской. Избиение правоохранителями мужчины зафиксировали на камеру очевидцы.

На видео заметно, что силовики бежали за мужчиной с дубинками и били. А когда повалили на землю, то уже впятером продолжили жесткие избиения. После этого пострадавшего потащили по земле в машину.

На крики и просьбы очевидцев прекратить это силовики не обращали внимания.

Напомним, в Беларуси четвертый день подряд продолжаются протесты. Силовики часто задерживают людей безосновательно и жестоко с ними обращаются.

В Барановичах силовики избили мужчину: смотрите видео

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