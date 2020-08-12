У білоруському місті Барановичі силовики жорстко затримували чоловіка. Кілька правоохоронців повалили його на землю та били кийками.

У Барановичах, що в Берестейській області, 11 серпня силовики по-звірськи затримували чоловіка на вулиці, повідомили у телеграмі "Белсат".

Читайте також Криваві протести у Білорусі: пів сотні травмованих за останню ніч, дісталось і силовикам

Сталося все на вулиці Комсомольській. Побиття правоохоронцями чоловіка зафіксували на камеру очевидці.

На відео помітно, що силовики бігли за чоловіком з кийками та били. А тоді повалили на землю і вже п’ятеро продовжили жорсткі побиття. Після цього потерпілого потягли по землі в машину.

На крики та прохання очевидців припинити це силовики не зважали.

Нагадаємо, у Білорусі четвертий день поспіль тривають протести. Силовики часто затримують людей безпідставно та жорстоко з ними поводяться.

У Барановичах силовики побили чоловіка: дивіться відео

Зверніть увагу Стікала кров'ю: у Білорусі активіст встав навколішки, тримаючи фото збитої військовими дівчинки