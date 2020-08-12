У Барановичах силовики напали на чоловіка: жорстоке відео побиття (18+)
У білоруському місті Барановичі силовики жорстко затримували чоловіка. Кілька правоохоронців повалили його на землю та били кийками.
У Барановичах, що в Берестейській області, 11 серпня силовики по-звірськи затримували чоловіка на вулиці, повідомили у телеграмі "Белсат".
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Сталося все на вулиці Комсомольській. Побиття правоохоронцями чоловіка зафіксували на камеру очевидці.
На відео помітно, що силовики бігли за чоловіком з кийками та били. А тоді повалили на землю і вже п’ятеро продовжили жорсткі побиття. Після цього потерпілого потягли по землі в машину.
На крики та прохання очевидців припинити це силовики не зважали.
Нагадаємо, у Білорусі четвертий день поспіль тривають протести. Силовики часто затримують людей безпідставно та жорстоко з ними поводяться.
У Барановичах силовики побили чоловіка: дивіться відео
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Протести у Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками.ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.