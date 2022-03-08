"Барбаросса-2022": в СНБО назвали главный просчет Кремля во время подготовки атаки на Украину
8 марта 2022 , 14:42Читати новину українською
Источник:Алексей Данилов
Один из главных просчетов Кремля во время подготовки атаки на Украину – надежда, что Запад "проглотит" очередную агрессию со стороны России.
Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook.
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