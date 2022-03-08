"Барбаросса-2022": в СНБО назвали главный просчет Кремля во время подготовки атаки на Украину

Один из главных просчетов Кремля во время подготовки атаки на Украину – надежда, что Запад "проглотит" очередную агрессию со стороны России.

Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

Новость дополняется…

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!