За плечами 13 выездов: барбер из Хмельницкого почти год ездит на "ноль" стричь военных

Для украинских защитников на фронте особое значение имеют даже обыденные вещи. Именно поэтому барбер из Хмельницкого ежемесячно одолевает тысячи километров, чтобы подарить идеальные прически защитникам на Востоке.

Артур Букевич почти пол своей жизни работает барбером. В свое время мужчина открыл первый барбершоп в Хмельницком. О том, как изменилась жизнь 30-летнего барбера после полномасштабного вторжения россиян в Украину, читайте в эксклюзивном материале 24 Канала.

Смотрите также Между девушкой и ракетой была одна стена: детали удара от работников гостиницы в Харькове

Барбершоп на "нуле"

Год назад Артур впервые поехал на фронт, чтобы постричь бойцов. О такой услуге его попросил знакомый. Сам мужчина шутит, что теперь вправе называть себя барбером-экстремалом.

Было очень страшно, потому что к врагу близко и позиции часто обстреливаются. Через пару минут было 40 – 50 приходов. Каждые несколько минут прилетал снаряд. Конечно, при таких обстоятельствах стричь невозможно. Однажды стрижу ребят и начинается обстрел. Мне военный говорит: "Бери машинку, дострижемся в подвале". А я в ответ: "Ты что сдурел. Побежали в подвал, потом дострижемся",

– рассказал Артур.

Хмельницкий барбер-экстремал неоднократно подвергался обстрелам, но работу волонтерской парикмахерской останавливать не собирается. Артур имеет в арсенале весь комплект защитного снаряжения и конечно ножницы, машинку и даже ароматную воду.

Когда отрабатывала вражеская авиация, я впервые бросил свою машинку. Ведь жизнь важнее,

– добавил барбер.

Сейчас за плечами мужчины уже 13 визитов к защитникам. Дорога занимает 15 – 20 часов, поэтому каждый месяц он приезжает сразу на несколько дней. Однако главное для барбера отнюдь не прическа, а то, что он морально разгружает бойцов.

Это как спиритический сеанс. Я создаю атмосферу. Мне кажется, что когда ты пришел на стрижку, тебя попшикали водичкой, пахнущей лавандой, кстати, лаванда очень успокаивает людей, на фоне играет музыка и стоит прикольный чувачек, то это интересная картина,

– с улыбкой произнес мужчина.

В Хмельницком продолжает работать барбершоп Артура. Заработанные деньги он тратит на помощь бойцам. В канун Нового года барбер привез защитникам на передовую подарки и попал под российский обстрел.

Артур Букевич стрижет военных на фронте / Фото: 61-я Отдельная Механизированная Степная бригада

"Поехали развозить подарки. Я нес Starlink и вдруг небо начало гореть. Одновременно красиво и страшно. Враг начал обстреливать и мы побежали. Я бежал и думал, хоть бы не бросить тот Starlink. Я не думал о том, что меня может убить", – добавил Артур.

Несмотря на войну, жизнь продолжается

В декабре 2023 года в деоккупированное село Безруки Харьковской области творческую встречу приезжали Сергей Жадан, Павел Коробчук и Зоряна Биндас.

Несмотря на оккупацию и обстрелы, община возвращается к жизни. Местные делают все возможное, чтобы как дети, так и взрослые имели безопасное пространство, где можно полезно провести время.