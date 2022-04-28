"Бардак и всем по**й на 200-ых": российские офицеры откровенно демонстрируют пренебрежение к убитым

Российские офицеры относятся к своим воинам как к "расходному материалу". Если кого-то убили, то они вообще из-за этого не переживают.

Об этом говорится в отрывках разговора двух оккупантов, который удалось перехватить украинским разведчикам. Солдаты жалуются, что на 200-е вообще никто не обращает внимания.

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Просто настоящий "бардак"

Российские офицеры не устраивают прощаний для погибших подопечных. Они стараются банально об этом не думать. Даже родным никто не хочет сообщать плохие для них новости.

Никаких прощаний, ничего. Сегодня офицеры зашли сюда, рыбалку обсуждают. Понимаешь вообще всем насрать. Командир говорит: "А что я, говорит, поеду к жене его и что скажу, вот я его на войну отправил, а вы здесь труп встречайте". Ты кто по должности, придурок? – рассказывает один из оккупантов.

Еще одна история – как командир части не поехал на похороны к погибшему подопечному. Он ходил с веселым настроением и раздражал оккупантов, почему у них неряшливые берцы и почему бордюр не успели порисовать.

Оккупанты шокированы таким отношением, поэтому думают отказаться от контракта и участия в войне. Они надеются, что им ничего не будет, ведь многие военные отказываются ехать в Украину . Такую ситуацию фиксируют и среди высших офицеров.

Поэтому россияне относятся к своим убитым исключительно как к «расходному материалу». А известное выражение маршала Жукова «бабы еще порождают» и до сих пор остается актуальным, – отмечают украинские разведчики.

Разговор двух кафиров: смотрите видео

Напомним, у российской армии серьезные потери в войне против Украины. На 28 апреля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 22 800 российских оккупантов. Они уже дошли до того, что вывозят наемников из Ливии.

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