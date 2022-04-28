Про це йдеться в уривках розмови двох окупантів, яку вдалося перехопити українським розвідникам. Солдати скаржаться, що на 200-х взагалі ніхто не звертає увагу.

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Просто справжній "бардак"

Російські офіцери не організовують прощань для загиблих підопічних. Вони стараються банально за це не думати. Навіть рідним ніхто не хоче повідомляти погані для них новини.

Ніяких прощань, нічого. Сьогодні офіцери зайшли сюди, рибалку обговорюють. Розумієш взагалі всім насрати. Командир каже: "А, що я, каже, поїду до дружини його і що скажу, ось я його на війну відправив, а ви тут труп зустрічайте". Ти хто за посадою, придурок? – розповідає один з окупантів.

Ще одна історія – як командир частини не поїхав на похорони до загиблого підопічного. Натомість він ходив з веселим настроєм і дратував окупантів, чому в них неохайні берци та чому бордюр не встигли помалювати.

Окупанти шоковані таким ставленням, тому думають відмовитися від контракту та участі у війні. Вони сподіваються, що їм нічого не буде, адже багато військових відмовляються їхати в Україну. Таку ситуацію фіксують і навіть серед вищих офіцерів.

Тож росіяни ставляться до своїх вбитих виключно як до «витратного матеріалу». А відомий вислів маршала Жукова «баби ще понароджують» і досі залишається актуальним, – наголошують українські розвідники.

Розмова двох окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, у російської армії серйозні втрати у війні проти України. Станом на 28 квітня Збройні Сили України знищили вже 22 800 російських окупантів. Вони вже дійшли до того, що вивозять найманців з Лівії.

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