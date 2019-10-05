"Барс-8ММК" в очередной раз усовершенствовали: чем может похвастаться бронированный "хищник"

Бронеавтомобиль для тактических задач "Барс-8 ММК" – этого "хищника" неизменно совершенствуют. В декабре 2014 года черкасская корпорация "Богдан" представила модель Барс-6, в 2017 году также рассказывали об усовершенствованной версии. И вот прошло еще два года, а создатели гордо демонстрируют характеристики новой модификации.

О преимуществах черкасского Барса расскажем на примере.

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Главная мощность плюс

Если раньше главным козырем "Барса" была его мобильность, то теперь к ней добавилась еще и боевая мощь, – бронеавтомобиль оснастили 120-миллиметровым минометом.

"Барс" модернизировали несколько раз

Маневренность

Скажем, военные получают задание помочь подразделению на передовой. Экипаж машины – а это всего три человека – за минимальный срок выходит на рубеж.

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Бронеавтомобилю безразлично, какое дорожное покрытие. Что бы это не было – асфальт, поле, дорога через лес – он все преодолеет. Не важны и погодные условия. Такую маневренность обеспечивает колесное шасси.

► Максимальная скорость – 120 километров в час.

► Полные баки вмещают 197 литров дизеля.

► Мощность двигателя составляет 385 лошадиных сил.



"Барсу" все равно на дорожное покрытие, маневренность на высшем уровне

Огневые возможности и оперативность

А теперь самая интересная часть – выход на огневую позицию. Внутри "Барса" спрятан боекомплект на 60 мин.



Боекомплект рассчитан на 60 мин

Чтобы перейти из походного положения в боевое, понадобится каких-то 35 секунд. Все происходит автоматически: как развертывание миномета, так и управление системой ведения огня.

Нанеся удар, "Барс-8ММК" так же оперативно покидает позицию, избежав ответа врага. Чтобы спрятать оружие, нужно 25 секунд.

Развертывание, управление, сворачивание оружия на " Барсе-8ММК"

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Оценивать самоходный миномет теперь будут не только на полигонах. 6 тестовых образцов Барса уже передали украинским военным.