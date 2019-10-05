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      "Барс-8ММК" вкотре вдосконалили: чим може похизуватися броньований хижак української армії

      Зроблено в Україні 73 Читать новость на русском

      Бронеавтомобіль для тактичних завдань "Барс-8 ММК" – цього" хижака" незмінно вдосконалюють. У грудні 2014 року черкаська корпорація "Богдан" представила модель Барс-6, у 2017 році також розповідали про вдосконалену версію. І от минуло ще два роки, а творці гордо демонструють характеристики нової модифікації.

      Про переваги черкаського Барса розповімо на прикладі.

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      Головна потужність плюс

      Якщо раніше головним козирем "Барса" була його мобільність, то тепер до неї додалася ще й бойова потужність, –  бронеавтомобіль оснастили 120-міліметровим мінометом.

      Барс-8 ММК
      "Барс" модернізували декілька разів

      Маневреність

      Скажімо, військові отримують завдання допомогти підрозділу на передовій. Екіпаж машини – а це всього три людини – за мінімальний термін виходять на рубіж.

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      Бронеавтомобілю байдуже, яке дорожнє покриття. Що б це не було – асфальт, поле, дорога через ліс – він усе подолає. Не важливі й погодні умови. Таку маневреність забезпечує колісне шасі.

      ►  Максимальна швидкість – 120 кілометрів на годину.
      ►  Повні баки уміщують 197 літрів дизелю.
      ►  Потужність двигуна становить 385 кінських сил.

      Барс-8 ММК
      "Барсу" все одно на дорожне покриття, маневреність – на вищому рівні

      Вогневі можливості та оперативність

      А тепер найцікавіша частина – вихід на вогневу позицію. Усередині "Барса" захований боєкомплект на 60 мін.

      Барс-8 ММК
      Боєкомплект розрахований на 60 мін

      Аби перейти з похідного положення до бойового, знадобиться якихось 35 секунд. Усе відбувається автоматично: як розгортання міномета, так і управління системою ведення вогню.

      Завдавши удару, "Барс-8ММК" так само оперативно покидає позицію, уникнувши відповіді ворога. Аби заховати зброю, потрібно 25 секунд.

      Розгортання, управління, згортання зброї на "Барсі-8ММК"

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      Оцінювати самохідний міномет тепер будуть не лише на полігонах. 6 тестових зразків Барса вже передали українським військовим.

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      Теги: Зроблено в Україні Зброя Новини України Міністерство оборони України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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