"Барс-8ММК" вкотре вдосконалили: чим може похизуватися броньований хижак української армії

Бронеавтомобіль для тактичних завдань "Барс-8 ММК" – цього" хижака" незмінно вдосконалюють. У грудні 2014 року черкаська корпорація "Богдан" представила модель Барс-6, у 2017 році також розповідали про вдосконалену версію. І от минуло ще два роки, а творці гордо демонструють характеристики нової модифікації.

Про переваги черкаського Барса розповімо на прикладі.

Читайте також: Надсучасний комплекс "Вільха": чим унікальний ракетний щит України

Головна потужність плюс

Якщо раніше головним козирем "Барса" була його мобільність, то тепер до неї додалася ще й бойова потужність, – бронеавтомобіль оснастили 120-міліметровим мінометом.



"Барс" модернізували декілька разів

Маневреність

Скажімо, військові отримують завдання допомогти підрозділу на передовій. Екіпаж машини – а це всього три людини – за мінімальний термін виходять на рубіж.

Читайте також: Т-64 "Булат" – основний бойовий танк української армії, який зазнав потужних модернізацій

Бронеавтомобілю байдуже, яке дорожнє покриття. Що б це не було – асфальт, поле, дорога через ліс – він усе подолає. Не важливі й погодні умови. Таку маневреність забезпечує колісне шасі.

► Максимальна швидкість – 120 кілометрів на годину.

► Повні баки уміщують 197 літрів дизелю.

► Потужність двигуна становить 385 кінських сил.



"Барсу" все одно на дорожне покриття, маневреність – на вищому рівні

Вогневі можливості та оперативність

А тепер найцікавіша частина – вихід на вогневу позицію. Усередині "Барса" захований боєкомплект на 60 мін.



Боєкомплект розрахований на 60 мін

Аби перейти з похідного положення до бойового, знадобиться якихось 35 секунд. Усе відбувається автоматично: як розгортання міномета, так і управління системою ведення вогню.

Завдавши удару, "Барс-8ММК" так само оперативно покидає позицію, уникнувши відповіді ворога. Аби заховати зброю, потрібно 25 секунд.

Розгортання, управління, згортання зброї на "Барсі-8ММК"

Читайте також: Як українські гвинтокрили АК1-3 підкорили світ: переваги гелікоптерів

Оцінювати самохідний міномет тепер будуть не лише на полігонах. 6 тестових зразків Барса вже передали українським військовим.