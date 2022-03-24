Барселона передаст спецтехнику для нужд Киева, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался с мэром Барселоны Адой Колау.

Она заверила, что Барселона продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и передаст городу спецтехнику.

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Мэр Барселоны Адой Колау отметила, что понимает, что действительно происходит в Украине. И акцентировала на политической поддержке Киева и Украины. А также засвидетельствовала готовность и дальше оказывать гуманитарную помощь Киеву. Из необходимого я назвал медикаменты, защитное снаряжение для медиков и спасателей, средства гражданской защиты населения. А также моя коллега пообещала, что Барселона передаст спецтехнику для нужд Киева,

– рассказал Кличко.

В разговоре с коллегой он отметил, что война касается каждого европейца, ведь Россия бросила вызов всему цивилизованному миру.

"Подчеркнул, что украинцы, которые героически защищают свою землю, отстаивают сегодня принципы и свое право жить в демократической стране, а не в диктатуре Путина. Война, с которой Россия пришла на Украину, касается каждого гражданина Европы. Потому что Россия бросила вызов европейским ценностям демократии и свободы. Я благодарю всех наших партнеров за поддержку и помощь Украине. И призываю к дальнейшему давлению на Россию – экономическому и политическому", – подытожил мэр столицы.

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