Вона запевнила, що Барселона продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу та передасть місту спецтехніку.

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Мером Барселони Адою Колау зазначила, що розуміє, що насправді відбувається в Україні. І наголосила на політичній підтримці Києва й України. А також засвідчила готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу Києву. Із необхідного я назвав медикаменти, захисне спорядження для медиків та рятувальників, засоби цивільного захисту населення. А також моя колега пообіцяла, що Барселона передасть спецтехніку для потреб Києва,

– розповів Кличко.

У розмові з колегою він наголосив на тому, що війна стосується кожного європейця, адже Росія кинула виклик усьому цивілізованому світу.

"Українці, які героїчно боронять свою землю, захищають сьогодні принципи та своє право жити в демократичній країні, а не в диктатурі Путіна. Війна, з якою Росія прийшла в Україну, стосується кожного громадянина Європи. Бо Росія кинула виклик європейським цінностям демократії та свободи. Я дякую всім нашим партнерам за підтримку і допомогу Україні. І закликаю до подальшого тиску на Росію – економічного й політичного", – підсумував мер столиці.

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