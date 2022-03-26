В Барвенково возле Изюма из-за обстрелов оккупантов погибли 5 человек
26 марта 2022 , 22:51Читати новину українською
Источник:Харьковская областная прокуратура
Российские войска в очередной раз нанесли удар по Изюмскому району на Харьковщине. В результате обстрелов оккупантов погибли пять человек.
Среди погибших 4 военнослужащих
Российские военные 26 марта около 11 часов произвели обстрел города Барвенково. Из-за обстрелов врага повреждено помещение лицея.
К теме Продолжаются бои на Изюмском направлении: наши войска держат оборону
Пожар помещений учебного заведения был ликвидирован, однако не обошлось без жертв.
Среди погибших четверо военнослужащих. Также погиб один мирный житель.
Число раненых устанавливается.
Последствия обстрелов оккупантами / Фото прокуратуры
Последствия обстрелов оккупантами / Фото прокуратуры
Кстати – Денисенко рассказал, почему за Изюм идут ожесточенные бои: смотрите видео