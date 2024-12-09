ИГИЛ "может воспользоваться" падением режима Башара Асада в Сирии, – глава Пентагона

ИГИЛ может воспользоваться свержением режима сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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ИГИЛ "может воспользоваться" падением режима Асада

По словам главы Пентагона, свержение режима в Сирии стало неожиданностью для "целого международного сообщества". Однако, как он указал, ИГИЛ "может воспользоваться" этой ситуацией.

Я думаю, что все ожидали увидеть гораздо более жесткое сопротивление со стороны сил Асада. С точки зрения того, что произошло, конечно, по мере того, как развивается ситуация, существует вероятность того, что такие группировки в этом регионе, как ИГИЛ, могут попытаться воспользоваться этой возможностью и восстановить свою способность,

– заявил Остин.

Он также указал на удары США по целям "Исламского государства", уточнив, что Вашингтон "все еще оценивает результаты", но ожидает, что они будут "достаточно успешными".