ИГИЛ "может воспользоваться" падением режима Башара Асада в Сирии, – глава Пентагона
ИГИЛ может воспользоваться свержением режима сирийского диктатора Башара Асада.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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ИГИЛ "может воспользоваться" падением режима Асада
По словам главы Пентагона, свержение режима в Сирии стало неожиданностью для "целого международного сообщества". Однако, как он указал, ИГИЛ "может воспользоваться" этой ситуацией.
Я думаю, что все ожидали увидеть гораздо более жесткое сопротивление со стороны сил Асада. С точки зрения того, что произошло, конечно, по мере того, как развивается ситуация, существует вероятность того, что такие группировки в этом регионе, как ИГИЛ, могут попытаться воспользоваться этой возможностью и восстановить свою способность,
– заявил Остин.
Он также указал на удары США по целям "Исламского государства", уточнив, что Вашингтон "все еще оценивает результаты", но ожидает, что они будут "достаточно успешными".