Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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ІДІЛ "може скористатися" падінням режиму Асада

За словами глави Пентагону, повалення режиму в Сирії стало несподіванкою для "цілого міжнародного товариства". Однак, як він вказав, ІДІЛ "може скористатися" цією ситуацією.

Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада. З погляду того, що сталося, звичайно, в міру того, як розвивається ситуація, існує ймовірність того, що такі угруповання в цьому регіоні, як ІДІЛ, можуть спробувати скористатися цією можливістю і відновити свою спроможність,

– заявив Остін.

Він також вказав на удари США по цілях "Ісламської держави", уточнивши, що Вашингтон "усе ще оцінює результати", але очікує, що вони будуть "досить успішними".