Перед падением режима Асад отклонил предложение соглашения, которое могло бы обезопасить его правление, – WP

За несколько недель до наступления сирийских повстанцев Башар Асад отверг несколько новых предложений со стороны мировых держав, которые могли бы помочь сохранить его правление.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, который сбежал в первые дни восстания, сообщает 24 Канал.

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Была ли у Асада возможность сохранить свое правление

В газете пишут, что один из предложенных вариантов, который США косвенно передали через Объединенные Арабские Эмираты, предусматривал отмену жестких американских санкций в обмен на обязательства Асада больше не позволять Ирану поставлять оружие и поддерживать ливанских боевиков Хезболла с помощью сухопутных маршрутов в Сирии, отметил дипломат.

Согласно словам Барабанди, некоторые советники предлагали сирийскому диктатору принять предложение США - разорвать связи с Ираном в обмен на отмену санкций. Однако Асад остался непреклонным и решил, что сможет договориться о лучших для себя условиях после того, как к власти в Соединенных Штатах придет Дональд Трамп.

Между тем, когда повстанцы приближались к сирийской столице, Иран начал выводить свои войска, и возможности Асада исчерпались.

В конце концов, аналитики считают, что именно неуступчивость президента, в сочетании с его высокомерием, стала его "губительной чертой", что свидетельствует о глубинной неспособности по-настоящему понять реалии, в которых оказался как он сам, так и Сирия в целом.

"Он никогда не был самым умным в семье. Он потерял так много возможностей из-за своего упрямства", – сказал Амр Аль-Азм, бывший профессор Дамасского университета.

В WP пишут, что в последние дни своего правления Асад не сделал ни одного публичного обращения и оставался вне поля зрения, за исключением одной встречи с главой МИД Ирана, которую зафиксировали государственные СМИ. Речь, которую ожидали в субботу вечером, 7 декабря, так и не прозвучала, пишет в газете.

Как там отметили, Асад упустил немало возможностей для примирения со своими оппонентами и международным сообществом и не смог реализовать политику, которая могла бы спасти его страну и объединить его народ, считают сирийцы и аналитики.