Есть высокая вероятность, что президент Сирии Башар Асад погиб, – Reuters

В воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы взяли под контроль столицу Дамаск. Президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении и сейчас, возможно, уже мертв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Самолет Башара Асада могли сбить в Сирии

Согласно данным вебсайта Flightradar, самолет Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами. Внутри, вероятно, находился Башар Асад.

Борт сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплота алавитской секты Асада, но потом сделал резкий разворот. Он несколько минут летел в обратном направлении, после чего исчез с радаров недалеко от города Холм.

Источники издания Reuters в Сирии указывают, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Предположение основывается на том, что пока неизвестно, почему самолет сделал неожиданный разворот и исчез.

Он исчез с радаров, возможно, транспондер был выключен, но я считаю, что большая вероятность заключается в том, что самолет сбили,

– сказал один сирийский источник без уточнения.

Заметим, что повстанцы в своем первом сообщении на государственном телевидении заявили, что они положили конец 24-летнему авторитарному правлению Башара Асада. Операция по свержению диктатора продолжалась 11 дней. На главной площади Дамаска народ радуется свержению режима Асада и скандирует: "Свобода!"