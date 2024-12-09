Свергнутый президент Сирии Башар Асад, как оказалось, был награжден орденом князя Ярослава Мудрого. Это произошло в 2002 году, когда Украину возглавлял Леонид Кучма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины №362. Примечательно, что награду у Асада до сих пор не забрали.

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Почему у Асада не забрали орден князя Ярослава Мудрого

В указе говорится, что орден князя Ярослава Мудрого I степени Башару Асаду вручил Леонид Кучма за выдающийся личный вклад в развитие украинско-сирийских отношений.

Уже в 2002 году Башар аль-Асад занимал должность президента Сирийской Арабской Республики.



Указ о вручении Асаду ордена князя Ярослава Мудрого / Скриншот 24 Канала

После свержения режима Башара Асада сирийскими повстанцами 8 декабря сирийского диктатора Украина все еще не лишила этой награды.

Причина заключается в том, что в указе президента Украины об учреждении ордена князя Ярослава Мудрого, указано: "Никто не имеет права лишить кавалера ордена князя Ярослава Мудрого его награды".



Асада не могут лишить ордена князя Ярослава Мудрого / Скриншот 24 Канала

К слову, Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 34 предателей Украины лишили государственных наград. Среди них были Виктор Медведчук, Николай Азаров, Ани Лорак, Таисия Повалий, Андрей Деркач, патриарх Кирилл и тому подобное.