Путин не может дать Асаду "упасть": как события в Сирии повлияют на войну в Украине

Сирийская оппозиция и ее союзники продолжают наступление. Кремль может перебросить войскам режима Башара Асада авиацию. Владимир Путин не может позволить сирийскому диктатору "упасть", потому что это повлияет и на его позиции.

Поражение Асада может привести к потерям позиции Путина накануне переговоров, которые обещал новоизбранный президент США Дональд Трамп. Такое мнение 24 Каналу озвучил аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли.

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Это уже понизило статус Путина

Максим Яли отметил, что в 2015 – 2016 годах Россия помогала не пехотой, а прежде всего авиацией. Пехоту предоставлял Иран, у которого сейчас есть свои проблемы. Однако Кремль предоставлял и личный состав. В частности, боевиков ЧВК "Вагнера", которой сейчас не существует. Кадровые военные, которые были брошены в Сирию, не являются столь эффективными. Сейчас Россия может перебросить для войск Асада авиацию.

До переговоров, которые обещал Трамп, Путину важно выйти на границы Донецкой области, чтобы представить это как победу для россиян. Но есть Покровск, Краматорская агломерация, поэтому крайне трудно представить, что россияне даже этой цели достигнут за то время, что осталось. Соответственно перебрасывать войска с этих фронтов для России сейчас является огромной проблемой.

С другой стороны, он не может позволить Асаду упасть. Потому что это уже понизило его переговорный статус. Я напомню, что когда Россия вошла в сирийскую войну, помогла Асаду устоять в 2015 году, уничтожить, захватить Алеппо, это позволило ему выйти из международной изоляции после аннексии Крыма и вернуться на большую арену,

– сказал аналитик.

Поэтому сейчас какие-то результаты в Сирии Путин также может подавать как якобы "победу". Кремлевский диктатор понесет огромные потери накануне переговоров, если режим Асада упадет.