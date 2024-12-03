Поразка Асада може призвести до втрат позиції Путіна напередодні переговорів, які обіцяв новообраний президент США Дональд Трамп. Таку думку 24 Каналу озвучив аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Ялі.

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Це вже понизило статус Путіна

Максим Ялі зазначив, що у 2015 – 2016 роках Росія допомагала не піхотою, а насамперед авіацією. Піхоту надавав Іран, у якого зараз є свої проблеми. Однак Кремль надавав і особовий склад. Зокрема, бойовиків ПВК "Вагнера", якої зараз не існує. Кадрові військові, які були кинуті до Сирії, не є настільки ефективними. Зараз Росія може перекинути для військ Асада авіацію.

До переговорів, які обіцяв Трамп, Путіну важливо вийти на кордони Донецької області, щоб представити це як перемогу для росіян. Але є Покровськ, Краматорська агломерація, тому вкрай важко уявити, що росіяни навіть цієї мети досягнуть за той час, що залишився. Відповідно перекидати війська з цих фронтів для Росії зараз є величезною проблемою.

З іншого боку, він не може дозволити Асаду впасти. Тому що це вже понизило його перемовний статус. Я нагадаю, що коли Росія ввійшла до сирійської війни, допомогла Асаду встояти у 2015 році, знищити, захопити Алеппо, це дозволило йому вийти з міжнародної ізоляції після анексії Криму та повернутися на велику арену,

– сказав аналітик.

Тому зараз якісь результати у Сирії Путін також може подавати як нібито "перемогу". Кремлівський диктатор зазнає величезних втрат напередодні перемовин, якщо режим Асада впаде.