Об этом в комментарии 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, эти башни есть на вооружении пограничных отрядов россиян, входящих в состав ФСБ.
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"Автоматически располагается на открытых участках местности, достаточно высокая позиция у нее. Есть серьезное оборудование – и тепловизоры, и видеокамеры", – рассказал он.
Эксперт Украинского института будущего рассказал, что по определенным данным, оккупанты могут наблюдать из этих башен в оптическом режиме до 10 километров в глубину, а в режиме тепловизора – до 5.
"Они расположены с определенным интервалом. Могут отслеживать и разграничивать по отдельным признакам – это человек, это автомобиль", – сказал Ступак.
"Глаз за глаз"
Бывший сотрудник СБУ отметил, что так россияне круглосуточно наблюдают за границей и фронтом.
Уничтожение можно сравнить, когда монстру выкалывают глаза. "Глаз за глаз". Это – выкалывание глаз российской карательной машине. Это действительно лишает их определенных преимуществ перед украинцами,
– рассказал Иван Ступак.
Эксперт Украинского института будущего добавил, что подобные наблюдательные пункты для мониторинга россияне размещали еще накануне полномасштабного вторжения. На этом пункте есть силовая установка, которая обеспечивает питание, аккумуляторы и солнечные панели.
"И, в принципе, сидит человек на расстоянии несколько километров и наблюдает за границей. А в настоящее время наши военные, ничего не подозревая, находятся круглосуточно под наблюдением", – отметил он.
Иван Ступак рассказал, что такие башни уничтожают с помощью беспилотников Switchblade 300.
"Уничтожаются такие вот башни, которые были расположены на домах у границы украинской, или уже на оккупированной территории", – отметил экс-сотрудник СБУ.
Российская разработка
По его мнению, это лишает россиян возможности планировать определенные операции, отслеживать перемещение и производить такую большую техническую разведку наших позиций.
То есть, они не могут видеть ни ночью, ни днем. Вынуждены восстанавливаться. Это их разработка отечественная, она сейчас активно-активно развивается,
– сказал Ступак.
Что произошло в Брянской области
- Губернатор Брянской области заявил, что якобы "украинская ДРГ" проникла в одно из сел. Россияне нафантазировали истории о якобы ранении ребенка и гибели людей.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что эта ситуация не касается Украины. Он отметил, что украинские военные не намерены вмешиваться в эту "стратегически важную" глубинку России.
- Ответственность за инцидент взял на себя "Российский добровольческий корпус". Они обнародовали видео в сети и призвали сражаться с российским режимом.