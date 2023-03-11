Мощное уничтожение враждебных целей наши военные сняли на видео. На кадрах четко видно, как отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины мощно атакует врага, пишет 24 Канал.
Заметьте Уничтожено много техники, однако она не исчерпывается – военный о потерях врага
Как Kraken успешно отработал по врагу
Силами противотанковой группы спецподразделения Kraken уничтожены две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской области,
– рассказали в подразделении.
Там объяснили, что уничтоженная башня "Муром" могла наблюдать за событиями в глубину территории Украины круглосуточно на расстояние до 15 километров. Более того, эта башня:
- реагировала на любое движение на нашей территории;
- корректировала вражескую артиллерию;
- сопровождала вражеские ВРГ;
- блокировала деятельность наших сил обороны.
Но наши бойцы ликвидировали вражескую технику. То же ждало врага в Троебортном Брянской области.
Kraken мощно отработал по врагу: смотрите видео
Как удалось ликвидировать башню на Брянщине
Силами разведки спецподразделения Kraken удалось уничтожить автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области. Бойцы атаковали ее с помощью дрона-камикадзе.
Нашим военным удалось добиться цели со второй попытки.
Kraken ослепил врагов: смотрите видео